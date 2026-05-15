10 yıllık araştırma kanıtladı: İş stresini düzenli uyku bitiriyor

Daha az alkol tüketen kişilerin genel sağlık durumunun daha iyi olduğu görülürken, yüksek iş stresinin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin bu kişilerde daha belirgin olduğu saptandı.

Araştırmada sağlıklı beslenmenin de iş stresine karşı anlamlı koruma sağladığı, ancak egzersizin stresin sağlık üzerindeki etkilerini doğrudan azaltmadığı tespit edildi.

Kanada'da 2 bin 871 çalışan üzerinde yapılan 10 yıllık araştırma, kaliteli uykunun iş stresinin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine karşı en güçlü koruyucu unsur olduğunu ortaya koydu.

Yoğun iş temposu, bitmeyen e-postalar ve mesai dışına taşan çalışma kültürü çalışanların sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. 10 yılı aşkın verilerin incelendiği yeni bir araştırma ise iş stresine karşı en etkili "kalkanın" kaliteli uyku olduğunu gösterdi. Araştırmaya göre beslenme de önemli rol oynarken, egzersiz ise sanılanın aksine stresin sağlık üzerindeki etkilerini doğrudan azaltmada sınırlı kaldı.

ARAŞTIRMA 10 YILLIK VERİLERE DAYANIYOR

Kanada'da 2 bin 871 çalışanın katıldığı uzun dönemli ulusal bir araştırma, iş stresi ile sağlık arasındaki ilişkiyi mercek altına aldı. Araştırmada beslenme, egzersiz, uyku kalitesi, alkol kullanımı ve sigara tüketimi gibi iş dışındaki sağlık alışkanlıklarının, kronik iş stresinin etkilerini azaltıp azaltmadığı incelendi.

Sonuçlar, tüm sağlıklı alışkanlıkların iş stresine karşı aynı düzeyde koruma sağlamadığını ortaya koydu.

EN GÜÇLÜ KORUMA: KALİTELİ UYKU

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu uykuyla ilgili oldu. Bulgulara göre kaliteli uyku, iş stresinin fiziksel ve psikolojik sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine karşı en güçlü koruyucu unsur olarak öne çıktı.

Araştırmacılar, iyi uykunun dikkat, duygusal denge ve toparlanma süreçlerini desteklediğini, ayrıca insanların sağlıklı davranışlarını sürdürebilmesi için gerekli öz denetimi güçlendirdiğini belirtti.

Bu nedenle uyku, yalnızca sağlıklı yaşam alışkanlıklarından biri değil, stresle mücadelede temel bir ihtiyaç olarak değerlendirildi.

BESLENME DE KORUYUCU ETKİ GÖSTERDİ

Araştırmada sağlıklı beslenmenin de iş stresine karşı anlamlı bir koruma sağladığı görüldü. Uzmanlara göre dengeli beslenme, uzun süreli stresle başa çıkabilmek için gerekli fiziksel ve zihinsel dayanıklılığı destekliyor.

EGZERSİZ SAĞLIKLI AMA YETERLİ DEĞİL

Çalışmanın en şaşırtıcı sonuçlarından biri ise egzersizle ilgili oldu. Düzenli fiziksel aktivitenin genel sağlık durumunu iyileştirdiği doğrulansa da, egzersizin iş stresinin sağlık üzerindeki etkilerini doğrudan azaltmadığı tespit edildi.

Araştırmacılar bunun, egzersizin ölçülme yönteminden kaynaklanabileceğini ya da sporun genel sağlık için yararlı olsa bile stresin etkilerini tek başına hafifletmeye yetmediğini gösteriyor olabileceğini ifade etti.

"SAĞLIKLI YAŞAM, KÖTÜ İŞ DÜZENİNİN YERİNİ TUTAMAZ"

Araştırmayı yürüten Calgary Üniversitesi Haskayne İşletme Okulu Liderlik Profesörü Nick Turner, sağlıklı alışkanlıkların önemli olduğunu ancak kötü çalışma koşullarının yerini tutamayacağını vurguladı.

Araştırmaya göre çalışanların yalnızca daha iyi uyuyarak ya da sağlıklı beslenerek aşırı iş yükü, düzensiz çalışma saatleri ve sürekli erişilebilir olma baskısıyla baş etmeleri beklenmemeli.

İŞVERENLERE ÇAĞRI

Araştırmacılar, çalışan sağlığını korumanın yalnızca bireysel sorumluluk olarak görülmemesi gerektiğini belirtiyor. İşverenlerin mesai dışı iletişimi azaltması, çalışanlara gerçek mola imkanları sunması, planlamayı iyileştirmesi ve çalışanların dinlenmesini engellemeyecek iş modelleri oluşturması gerektiği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre kaliteli uyku ve sağlıklı beslenme önemli olsa da, kalıcı çözüm sağlıklı iş ortamları oluşturulmasından geçiyor.

Sena Demiröz