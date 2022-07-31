Hem çocuk hem de yetişkinleri tehdit eden astım göbekle büyüyor

Astım, günümüzde yetişkinler kadar çocukları da etkiliyor. Hırıltılı solunum, nefes darlığı, göğüste sıkışma ve öksürük gibi şikayetlere yol açıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Aykaç, astımı tetikleyen zararlı alışkanlıkları sıralıyor...
Tütün ürünleri: Bilimsel araştırmalar, tütün ve türün ürünlerinin astım açısından risk oluşturduğunu gösteriyor. Sigara dumanı hem çocukluk astımına neden oluyor hem de hastalığı alevlendiriyor.
Klima: Özellikle yaz aylarında aşırı sıcaklardan korunmak için kullanılan klima, tehlike saçıyor. Astım krizlerini tetikliyor. Bu nedenle gerekli filtre bakımlarının yapılması gerekiyor.
Solunum yolu enfeksiyonları: Viral enfeksiyonlar çocukluk çağı astım riskini artırıyor. Astımı da ciddi ölçüde tetikliyor.
Mesleki faktörler: Astım endüstrileşmiş ülkelerdeki en yaygın solunum sistemi hastalığı olarak ilk sırada yer alıyor. Boya işleri, fırıncılık, sağlık, kozmetik sektöründe çalışanlar risk taşıyor.
Obezite: Çağın vebası olarak gösterilen obezite de astım için önemli bir risk faktörü oluşturuyor. Obez astımlıların yakınmaları fazla olduğu gibi, solunum fonksiyonları daha düşük oluyor ve daha sık atak geçiriyor. İlaçlara yanıtları da daha güç olabiliyor.
SAĞLIKLI BAĞIRSAĞIN SIRRI: AKDENİZ DİYETİ
Kolon yani bağırsak kanseri, dünyada ve ülkemizde en sık görülen 3. kanser türü olarak biliniyor. Ülkemizde her yıl 20 bin kişiye kolon kanseri tanısı konuluyor. Hastalık günümüzde 55'li yaşlardan sonra ortaya çıkıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Erman Aytaç, önemli bilgiler veriyor. Kolon kanserinin giderek yaygınlaşmasında ve genç yaş grubunu da tehdit etmesinde; değişen beslenme alışkanlıkları önem taşıyor. Akdeniz tipi beslenmeden uzaklaşılarak Batılı tip beslenmeye yönelmek, obezite, hareketsizlik, kansere davetiye çıkıyor. Kolon kanserinin erken evrede belirlenmesinde düzenli kontrol önem taşıyor. Dr. Erman Aytaç, 50 yaşından sonra yılda bir kez kolonoskopi yapılmasını öneriyor.
ÇÜRÜK DİŞ KALP KIRIYOR
Diş sağlığı ihmale gelmiyor. Diş Hekimi Zafer Kazak, çürük dişlerin kalp enfeksiyonuna neden olacağı uyarısında bulunuyor. "Çürük dişlere yapılacak olan müdahale sırasında oluşacak bakteriyemi, kalp ve damarların iç yüzeyini örten tabakanın enfeksiyonuna neden olabilir. Endokardit, uzun süreli hastanede yatarak antibiyotik tedavisi gerektiren ve ölüm riski taşıyan son derece ciddi bir klinik tablodur" diyor.