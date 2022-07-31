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    Hem çocuk hem de yetişkinleri tehdit eden astım göbekle büyüyor

    Nefes darlığı ve öksürük, astımı işaret ediyor. Hem çocukları hem de yetişkinleri tehdit eden bu hastalık ihmale gelmiyor. Uzmanlar uyarıyor: Kilolular risk altında! İşte sizler için derlediğimiz 31 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Astım riski göbekle büyür

    Astım, günümüzde yetişkinler kadar çocukları da etkiliyor. Hırıltılı solunum, nefes darlığı, göğüste sıkışma ve öksürük gibi şikayetlere yol açıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Aykaç, astımı tetikleyen zararlı alışkanlıkları sıralıyor...
    Tütün ürünleri: Bilimsel araştırmalar, tütün ve türün ürünlerinin astım açısından risk oluşturduğunu gösteriyor. Sigara dumanı hem çocukluk astımına neden oluyor hem de hastalığı alevlendiriyor.
    Klima: Özellikle yaz aylarında aşırı sıcaklardan korunmak için kullanılan klima, tehlike saçıyor. Astım krizlerini tetikliyor. Bu nedenle gerekli filtre bakımlarının yapılması gerekiyor.
    Solunum yolu enfeksiyonları: Viral enfeksiyonlar çocukluk çağı astım riskini artırıyor. Astımı da ciddi ölçüde tetikliyor.
    Mesleki faktörler: Astım endüstrileşmiş ülkelerdeki en yaygın solunum sistemi hastalığı olarak ilk sırada yer alıyor. Boya işleri, fırıncılık, sağlık, kozmetik sektöründe çalışanlar risk taşıyor.
    Obezite: Çağın vebası olarak gösterilen obezite de astım için önemli bir risk faktörü oluşturuyor. Obez astımlıların yakınmaları fazla olduğu gibi, solunum fonksiyonları daha düşük oluyor ve daha sık atak geçiriyor. İlaçlara yanıtları da daha güç olabiliyor.



    SAĞLIKLI BAĞIRSAĞIN SIRRI: AKDENİZ DİYETİ
    Kolon yani bağırsak kanseri, dünyada ve ülkemizde en sık görülen 3. kanser türü olarak biliniyor. Ülkemizde her yıl 20 bin kişiye kolon kanseri tanısı konuluyor. Hastalık günümüzde 55'li yaşlardan sonra ortaya çıkıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Erman Aytaç, önemli bilgiler veriyor. Kolon kanserinin giderek yaygınlaşmasında ve genç yaş grubunu da tehdit etmesinde; değişen beslenme alışkanlıkları önem taşıyor. Akdeniz tipi beslenmeden uzaklaşılarak Batılı tip beslenmeye yönelmek, obezite, hareketsizlik, kansere davetiye çıkıyor. Kolon kanserinin erken evrede belirlenmesinde düzenli kontrol önem taşıyor. Dr. Erman Aytaç, 50 yaşından sonra yılda bir kez kolonoskopi yapılmasını öneriyor.



    ÇÜRÜK DİŞ KALP KIRIYOR
    Diş sağlığı ihmale gelmiyor. Diş Hekimi Zafer Kazak, çürük dişlerin kalp enfeksiyonuna neden olacağı uyarısında bulunuyor. "Çürük dişlere yapılacak olan müdahale sırasında oluşacak bakteriyemi, kalp ve damarların iç yüzeyini örten tabakanın enfeksiyonuna neden olabilir. Endokardit, uzun süreli hastanede yatarak antibiyotik tedavisi gerektiren ve ölüm riski taşıyan son derece ciddi bir klinik tablodur" diyor.



        KEMİKLERE KEFİR GÜCÜ
        Probiyotik deposu kefir, şifa dağıtıyor. Diyetisyen Tuğçe Sert, yüksek protein, kalsiyum, magnezyum, potasyum içeren kefirin faydalarını sıralıyor:
        Bağışıklığı güçlendirir: Bağırsaktaki zararlı bakterileri yok eder. Florayı zenginleştirir. Hastalıklara karşı korur.
        Sindirimi düzenler: Bağırsaklara olan faydası sayesinde sindirimi düzenler. İshal, kabızlık ve şişkinliği bitirir.
        Cildi besler: Kefirdeki laktik asit, yaraların iyileşmesini hızlandırır. Sivilce, egzama vb. cilt hastalıklarını iyileştirir.
        Kas ve kemikleri korur: Kalsiyum içeriği sayesinde kas ve kemikleri güçlendirir. Osteoporoz riskini azaltır.

        BULAŞIK YIKA DEMANS OLMA
        İngiltere'de yapılan araştırma, ev işlerinin sağlığa olan faydalarını gözler önüne serdi. Buna göre 500 binden fazla İngiliz üzerinde yapılan araştırmaya göre bulaşık yıkamak, ev süpürmek ve ütü yapmak gibi ev işlerinin beyin hücrelerini güçlendirdiği gözlendi. Neurology dergisinde yayımlanan araştırmanın başındaki Profesör Huan Song, "Sağlıklı fiziksel ve zihinsel aktivitelere daha sık katılan insanların bunama riskinin azaldığı belirlendi" dedi.

        KANSIZLIĞA KAVUN
        Güzel tadı, hoş kokusu ve ağızda bıraktığı aroması ile bilinen kavun, kilo vermeye yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için hastalıklara karşı vücut direnci sağlar. Damar tıkanıklığını önlemede etkilidir. Kalbe ve kansızlığa iyi gelir, tansiyonu düzenler.

        BÖRÜLCE GUATRI ÖNLER
        Deniz börülcesinin içerisindeki tuz oranı, lenflerin çalışmasını sağlar. Guatr hastalığını önler. Bağırsak ve mide rahatsızlıklarının önüne geçer. Cildi yeniler.

        ŞALGAM SAKİNLEŞTİRIİ
        Şalgam, içerdiği vitamin ve minerallar sayesinde sinirleri yatıştır. İdrar söktürücüdür. Romatizmaya, şişliklere, böbrek taşının düşmesine iyi gelir. Akciğer ve bronşları temizler.

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        Haberler Sağlık Hem çocuk hem de yetişkinleri tehdit eden astım göbekle büyüyor
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