Hayatı kabusa çeviren migren kadınlarda daha sık görülüyor

Baş ağrısı, günümüzde hemen herkesin yakındığı şikayetlerin başında geliyor. Kimi zaman birkaç saatte geçen, kimi zaman da günler süren ağrı atakları, migreni işaret ediyor. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Esra Acıman Demirel, ayda 3 ya da 4'ten fazla baş ağrısı şikayeti olanları uyarıyor. Baş ağrısı günlüğü tutmayı ve vakit kaybetmeden uzmana muayene olmayı öneriyor. Bilinmesi gerekenleri Takvim'e açıklıyor...



MEVSİM BİLE ETKİLER

Migrenden kaynaklanan baş ağrısı, hava durumundan tüketilen besinlere kadar pek çok faktörden kaynaklanabiliyor. Özellikle soğuk havalarda, soğuk bir şeyler yenmesiyle, dışarıdan soğuğa maruz kalınca ya da soğuk suya dalmakla tetiklenebilen genellikle tek taraflı saplanıcı, göz arkası, alın ve şakaklarda bir baş ağrısı oluyor. Migren hastalarını birçok hava değişimi etkileyebiliyor. Soğuk havanın migreni nasıl tetiklediği tam olarak bilinmiyor ama beyindeki kimyasal dengeleri değiştirdiği düşünülüyor. Bu durumu hastalar özellikle 'baş ağrısı günlüğü' tuttuklarında, hangi havalarda baş ağrılarının arttığı ve neyin tetiklediğini daha rahat kavrayabiliyor. Hastaya bu dönemde daha erken ilaçlarını almaları öneriliyor.