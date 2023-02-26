Hayatı kabusa çeviren migren kadınlarda daha sık görülüyor

Baş ağrısı, günümüzde hemen herkesin yakındığı şikayetlerin başında geliyor. Kimi zaman birkaç saatte geçen, kimi zaman da günler süren ağrı atakları, migreni işaret ediyor. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Esra Acıman Demirel, ayda 3 ya da 4'ten fazla baş ağrısı şikayeti olanları uyarıyor. Baş ağrısı günlüğü tutmayı ve vakit kaybetmeden uzmana muayene olmayı öneriyor. Bilinmesi gerekenleri Takvim'e açıklıyor...
MEVSİM BİLE ETKİLER
Migrenden kaynaklanan baş ağrısı, hava durumundan tüketilen besinlere kadar pek çok faktörden kaynaklanabiliyor. Özellikle soğuk havalarda, soğuk bir şeyler yenmesiyle, dışarıdan soğuğa maruz kalınca ya da soğuk suya dalmakla tetiklenebilen genellikle tek taraflı saplanıcı, göz arkası, alın ve şakaklarda bir baş ağrısı oluyor. Migren hastalarını birçok hava değişimi etkileyebiliyor. Soğuk havanın migreni nasıl tetiklediği tam olarak bilinmiyor ama beyindeki kimyasal dengeleri değiştirdiği düşünülüyor. Bu durumu hastalar özellikle 'baş ağrısı günlüğü' tuttuklarında, hangi havalarda baş ağrılarının arttığı ve neyin tetiklediğini daha rahat kavrayabiliyor. Hastaya bu dönemde daha erken ilaçlarını almaları öneriliyor.
4'TEN FAZLAYSA...
Ayda 3 veya 4'ten fazla baş ağrısı şikayeti olanlara 'baş ağrısı günlüğü' tutmaları gerekiyor. Doç. Dr. Demirel, "Günlükte; baş ağrısının başladığı zamanı, şiddetini, sıklığını, hangi ağrı kesiciyi kullandıklarını yazmaları gerekir. 'İlaç aşırı kullanımı baş ağrısı' diye bir kavram var. Hastaların çok fazla ağrı kesici ya da migrene özel ilaçları kullanmaları da ciddi bir baş ağrısına sebep olabiliyor. Bunu da engellememiz gerekiyor" diyor.
KAHVE DEĞİL SU İÇİN
Su, baş ağrısıyla mücadelede etkili oluyor. Uzmnlar, kahve ve çay yerine bol su içilmesini öneriyor. Doç. Dr. Demirel, şöyle devam ediyor: Zonklayıcı, bulantı kusmanın eşlik ettiği, şiddetinin orta ve ağır olduğu ağrılardır migren baş ağrıları. Eğer bu ağrıları çekiyorsanız bir nöroloji doktoruna başvurun. Vükit kaybetmeden tedaviye başlayın.