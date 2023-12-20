Hayata gülümse yaşlılığı ötele: Uzmanı TAKVİM’e yaşlanmayla ilgili önemli bilgiler

4 KAT FAZLA YAŞIYORLAR Son yüzyılda modern tıp, koruyucu hekimlik ve aşılar, hijyen, yaşam tarzı değişiklikleri ve eğitim ortalama yaşam süresini 50'lerden 85'lere çıkarıyor. Japonya'nın Okinawa adasında yaşayanlar arasında 100 yıldan daha fazla yaşayan kişi sayısı Japonya ve batı ülkelerinden 4 kat daha fazladır. Bu adada yaşayanlar daha az kalori tüketirler, hareketli ve stressiz yaşam tarzları vardır, bol sebze, az et tüketimi söz konusudur.

SİGARA EN ÖNEMLİ NEDENLERDEN

Serbest radikaller, antioksidan sistemin yetersizliği, toksinler, çevresel kirlilik, radyoaktivite, manyetik kirlenme, hormonlarda azalma, insülin direnci, şeker hastalığı, sağlıksız ve hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme, sigara, alkol, uyuşturucu, stres, depresyon, uyku kalitesinde azalma, genetik miras, vücut yağlanması, obezite, geçirilmiş hastalıklar, aşırı egzersiz, damar yaşlanması, kolesterol yüksekliği yaşlanma sürecinin en önemli nedenleridir.



BESİNLERİ ÇEŞİTLENDİR

Yaşlılık karşı önerilerim şunlardır: Aşılarını yaptır, gereksiz ilaç kullanımından sakın, farklı ve doğal beslen, besinleri çeşitlendir, günde en az 8-10 porsiyon sebze ve meyve tüket, doymuş ve trans yağlardan kaçın, zeytinyağı tercih et, haftada iki kez değişik balık tüket, günde 2 kez ve az ye, sigara ve alkol kullanma, beş beyazdan sakın (şeker, un, tuz, peynir, süt), ölçülü lifli tam tahıl tüket, az yoğurt, kefir tüket, ılımlı siyah, yeşil, beyaz çay iç, kaliteli su kullan, her gün en az bir avuç kuruyemiş ye, düzenli egzersiz yap, cep telefonu kullanımında aşırıya kaçma, düzenli uyku uyu, sessiz, sakin bir yaşam sür, neşe, şaka ve espri dolu yaşa, düzenli seks yap, güneşe ve gün ışığına çık, moral, motivasyon, meditasyona önem ver.