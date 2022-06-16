Hatmi çiçeği çayının faydaları nelerdir, nasıl yapılır? Hatmi çiçeği çayı ne işe yarar?

Hatmi Çiçeği Çayı Nasıl Yapılır?

Hatmi çiçeği çay olarak tüketilebilir. Hatmi çiçeği çayı yapımı için gerekenlerden biri, kaynar suyun içine bitkinin atılmasıdır. Demlenen ürün çay olarak tüketilebildiği gibi kremlerin içinde ek madde olarak da kullanılabilir.

HatmiÇiçeği Çayı Nasıl Tüketilmelidir?

Cilt ve deri yüzeyi için kullanılması halinde bitkinin suyu süzülür ve kremlere eklenir. Fakat diğer hastalıklar için kullanıldığı zaman hatmi çay tüketimi çay şeklinde yapıldığı zaman çok daha iyidir.