Funda çayının faydaları nelerdir, nasıl yapılır? Funda çayı ne işe yarar?

Funda Çayı Ne İşe Yarar?
Funda çayı cilt üzerinde olumlu etkiler gösterir. Ciltteki sıkılaşmayı arttırır. Cildin daha sağlıklı ve canlı görünmesini sağlar. Bitkinin sağladığı yararlar arasında romatizma hastalığına şifa olması da yer alır. Romatizma hastalığının tedavisinde kullanılan ürün ağrıları azaltır. Romatizma ağrısının vermiş olduğu acıyı en aza indirir. Bitki çay olarak yapılıp içildiği gibi ağrıyan yerin üzerine de koyulabilir.
Funda Çayının Faydaları Nelerdir?
Funda çayının faydaları şunlardır:
• Funda yaprağı çayı öksürüklerde iyidir. Öksürüğü olanlar çayı kaynatıp içtiklerinde kısa sürede öksürükten kurtulur. Boğaz ağrısını azaltır. Grip, vb. gibi enfeksiyonlarda hastalıkların daha hızlı iyileşmesine yardım eder. Boğazda balgam olması halinde çay tüketilebilir. Balgam azalır ve boğazdaki mikroplar ölür.
• Uyku sorunu hem gece yaşantısını hem de günlük işlerin aksamasını etkileyen bir durumdur. Gece uyuyamayanlar sabah yorgun bir şekilde kalkar. Yorgunlukların oluşmaması için gece uykusuna dikkat edilmelidir. Geceleri uyuma konusunda sıkıntı yaşayanlar uyku sorunlarıyla mücadele etmek için çaydan yardım alabilir. Uyumadan önce içildiğinde uykusuzluğa iyi gelir.
• Zayıflamak isteyenler için etkili olur. Vücudun metabolizması yaşa bağlı olarak yavaşlar. Bunun yanı sıra çeşitli sebeplerden dolayı da metabolizmada yavaşlama gibi sorunlar görülebilir. Bu sorunlardan kurtulmak için funda yaprağı çayı tüketilebilir.
• Ateşi yüksek olanlar tükettiklerinde ateşleri düşer. Yüksek ateş yaşandığında bitki kaynatılıp çayı içilebilir. Oldukça etkili olan çay vücut ısısının normale dönmesine yardım eder. Doğum yapacaklar için kolaylıklar sunar. Sancının azalmasına ve annelerin daha kolay doğum yapmasına yardım eder.
• Eklemlerde meydana gelen hastalıkların şifalanması için bitkiden destek alınabilir. Funda çayı kas ağrılarında da olumlu sonuçlar gösterir. Çeşitli sebeplerden dolayı kaslarda meydana gelen ağrılar için çay içilebilir.
• Damar daralması sorunu erkeklerde ve kadınlarda görülen hastalıklar arasında yer alır. Damar daralması halinde bitkisel tedavi ilaç tedavisi ile birlikte uygulanabilir. Doğal şifa kaynağı olan çay damarların genişlemesini sağlar. Böylece kan dolaşımı sağlıklı olarak ilerlemeye devam eder.
• Erkeklerde daha sık görülen böbrek taşı düşürme hastalığı ağrılı ve sancılı bir süreçtir. Bu süreçte ağrıları azaltır. Taş düşürmeyi kolaylaştırır.
Funda Çayı Nasıl Yapılır?
Funda yaprağı çayı taze bitki ya da kurtulmuş olarak tüketilebilir. Funda çayı yapımı için bitkiyi kaynar suyun içine koyduktan sonra beklemelidir. 10 ile 15 dakika arasında içilmek için hazır olan çay kısa sürede demlenir. Günün her vaktinde içilebilir. Ölçülü miktarda içildiğinde birçok organ için faydalı etkiler gösterir. Fazla miktarda içilmez ve midede küçük sorunlar yaratabilir. Bu sebeple günde 2-3 bardaktan fazla içilmemelidir.
Funda Çayı Nasıl Tüketilmelidir?
Funda çayı tüketimi demlenerek yapılır. Demleme çay sevenler için pratik bir uygulaması vardır. Çay demlendikten sonra içine farklı tatlandırıcı maddeler koyulabilir. Tadı acı gelenler bal ya da şeker yardımıyla içebilir.
Funda Çayında Hangi Vitamin Ve Mineraller Var?
Funda çayı içeriği bol miktarda minerallerden oluşur. Minerallerden bir tanesi potasyumdur. Potasyum sistemleri daha güçlü hale getirir. Sodyum ve kalsiyum açısından da zengin içeriklere sahiptir. Kemikler için kaliteli bir beslenme sunar. Vücuttaki ihtiyaç duyulan besin değerlerinin karşılanmasına yardım eder. Mineraller kalp ve damar sağlığı için de önemlidir. Bitki hastalıklarda kullanıldığında uygun miktarda mineral ve vitamin karşılanır.