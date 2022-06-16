Funda çayının faydaları nelerdir, nasıl yapılır? Funda çayı ne işe yarar?

Funda Çayı Nasıl Yapılır?

Funda yaprağı çayı taze bitki ya da kurtulmuş olarak tüketilebilir. Funda çayı yapımı için bitkiyi kaynar suyun içine koyduktan sonra beklemelidir. 10 ile 15 dakika arasında içilmek için hazır olan çay kısa sürede demlenir. Günün her vaktinde içilebilir. Ölçülü miktarda içildiğinde birçok organ için faydalı etkiler gösterir. Fazla miktarda içilmez ve midede küçük sorunlar yaratabilir. Bu sebeple günde 2-3 bardaktan fazla içilmemelidir.

Funda Çayı Nasıl Tüketilmelidir?

Funda çayı tüketimi demlenerek yapılır. Demleme çay sevenler için pratik bir uygulaması vardır. Çay demlendikten sonra içine farklı tatlandırıcı maddeler koyulabilir. Tadı acı gelenler bal ya da şeker yardımıyla içebilir.

Funda Çayında Hangi Vitamin Ve Mineraller Var?

Funda çayı içeriği bol miktarda minerallerden oluşur. Minerallerden bir tanesi potasyumdur. Potasyum sistemleri daha güçlü hale getirir. Sodyum ve kalsiyum açısından da zengin içeriklere sahiptir. Kemikler için kaliteli bir beslenme sunar. Vücuttaki ihtiyaç duyulan besin değerlerinin karşılanmasına yardım eder. Mineraller kalp ve damar sağlığı için de önemlidir. Bitki hastalıklarda kullanıldığında uygun miktarda mineral ve vitamin karşılanır.