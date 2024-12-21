Hastalıkların ilacı "on"da! Uzman isim tek tek saydı

Bir soğuk bir sıcak giden havalar, hasta ediyor. Dyt. Serap Güzel mucize besinleri sıralıyor:

KİVİ: Bolca C vitamini içerir. Vücudu virüslerden korur.

HURMA: İçerdiği beta karoten, antioksidan etkisiyle bağışıklığı güçlendirir.

SARIMSAK: Günde bir diş sarımsak yemek hastalıklara karşı korur.

KEFİR: İçerdiği probiyorik hücreleri korur.

GREYFURT: Kanser ve kalp hastalıklarından korur.

ZENCEFİL: Solunum yollarını açar. Sindirimi düzenler.

BALIK: Haftada iki gün balık tüketmek bağışıklığı güçlendirir.

YULAF: Kolesterol ve kan basıncını düşürür. Hastalıklardan korur.

OOLONG ÇAYI: Siyah ve yeşil çayın birleşiminden oluşur. Antioksidan etkisiyle vücuda güç verir.

KUŞKONMAZ: Çinko deposu bu sebze, vücudu toksinlerden korur.