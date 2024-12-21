Hastalıkların ilacı "on"da! Uzman isim tek tek saydı

Bir soğuk bir sıcak giden havalar, hasta ediyor. Dyt. Serap Güzel mucize besinleri sıralıyor:
KİVİ: Bolca C vitamini içerir. Vücudu virüslerden korur.
HURMA: İçerdiği beta karoten, antioksidan etkisiyle bağışıklığı güçlendirir.
SARIMSAK: Günde bir diş sarımsak yemek hastalıklara karşı korur.
KEFİR: İçerdiği probiyorik hücreleri korur.
GREYFURT: Kanser ve kalp hastalıklarından korur.
ZENCEFİL: Solunum yollarını açar. Sindirimi düzenler.
BALIK: Haftada iki gün balık tüketmek bağışıklığı güçlendirir.
YULAF: Kolesterol ve kan basıncını düşürür. Hastalıklardan korur.
OOLONG ÇAYI: Siyah ve yeşil çayın birleşiminden oluşur. Antioksidan etkisiyle vücuda güç verir.
KUŞKONMAZ: Çinko deposu bu sebze, vücudu toksinlerden korur.