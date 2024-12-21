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Hastalıkların ilacı "on"da! Uzman isim tek tek saydı

Kış hastalıkları kapımızı bir bir çalıyor. Bu süreçte bağışıklık sisteminin güçlü olması ve birçok hastalığa kalkan oluşturması gerekiyor. Dyt. Serap Güzel mucize besinleri sıraladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Aralık 2024
Hastalıkların ilacı onda! Uzman isim tek tek saydı

İÇİNDEKİLER

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    Bir soğuk bir sıcak giden havalar, hasta ediyor. Dyt. Serap Güzel mucize besinleri sıralıyor:

    KİVİ: Bolca C vitamini içerir. Vücudu virüslerden korur.

    HURMA: İçerdiği beta karoten, antioksidan etkisiyle bağışıklığı güçlendirir.

    SARIMSAK: Günde bir diş sarımsak yemek hastalıklara karşı korur.

    KEFİR: İçerdiği probiyorik hücreleri korur.

    GREYFURT: Kanser ve kalp hastalıklarından korur.

    ZENCEFİL: Solunum yollarını açar. Sindirimi düzenler.

    BALIK: Haftada iki gün balık tüketmek bağışıklığı güçlendirir.

    YULAF: Kolesterol ve kan basıncını düşürür. Hastalıklardan korur.

    OOLONG ÇAYI: Siyah ve yeşil çayın birleşiminden oluşur. Antioksidan etkisiyle vücuda güç verir.

    KUŞKONMAZ: Çinko deposu bu sebze, vücudu toksinlerden korur.

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