Kadınların kabusu idrar kaçırma

Kadınların korkulu rüyası haline gelen idrar kaçırma, ülkemizde her iki kadından birinde görülüyor. Üroloji Uzmanı Dr. Elnur Allahverdiyev, sosyal hayatı olumsuz etkileyen bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler paylaşıyor. Öksürme, hapşırma, gülme sırasında görülen idrar kaçırmayla ilgili "Bu duruma idrar boynundaki, tutmaya yarayan kasların gücünde azalma neden olabiliyor. Eğer günlük kullanılan ped sayısı az ise ve hasta motive bir hasta ise stres tipi idrar kaçırmada mesanedeki kasları egzersiz yaparak güçlendirebiliriz ve böylelikle yüzde 50-70 oranında bir başarı elde edebiliriz" diyor. Hastalara mesaneyi uyaran kahve, sigara ve çaydan uzak durmalarını öneriyor.

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