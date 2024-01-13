Haşimato hastalığı kadınları tehdit ediyor! Uzmanı bilinmesi gerekenleri sıraladı

KABIZLIĞI BİTİREN REÇETE

Yanlış beslenme alışkanlıkları, en çok sindirim sistemine zarar veriyor. Buna bir de hareketsizlik eklendiğinde kabızlık kaçınılmaz oluyor. Günümüzde hemen her yaşta görülen ve neden olduğu karın şişliğiyle yaşam kalitesini düşüren kabızlığın ihmal edilmemesi gerekiyor.

Dyt. Elif Serenay Sağıroğlu, kabızlıktan korunmanın ilk yolunun düzgün beslenme olduğunu belirtiyor. "Kabızlık sıvının yetersiz alınması, posanın az tüketilmesi, hareketin az olması sonucu görülür. Mevsim sebzeleri ve meyvelerinin kabuklu tüketilmesi gerekir" diyor. Alınması gereken önlemleri sıralıyor: Bağırsak sağlığı için florayı düzenleyici yararlı bakterilerden oluşan özellikle probiyotik kaynaklarıyla beslenmeye yer verilmelidir. Yoğurt, kefir gibi gıdalar beslenmede önemli yer tutar. Düzgün bir beslenme profili kurmak çok önemli, bu tarz durumlarda tedavi için diyetisyen hekime başvurulmalıdır.



SIRRI LAHANA

Kırmızı ve kara lahana gibi çeşitleri olsa da lahana denildiğinde akla genellikle beyaz yapraklı lahana gelir. Antioksidan deposudur. Vücuttaki iltihapları önler. Kalp hastalıkları ve karaciğer yağlanmasına kaşı koruyucudur. Lif kaynağı olması sebebiyle sindirim sistemine yardımcı olur. Kilo vermeyi kolaylaştırır. Kolesterolü düşürür. Kavurmasından turşusuna pek çok şekilde tüketilebilir. Ayrıca lahana suyu, ses kısıklığına ve kansızlığa iyi gelir.



AĞRI KESİCİ LAVANTA

Güzel kokulu lavanta, depresyonu önler. Boğaz şişkinliğini alan lavanta, idrar yolu enfeksiyonlarını iyileştirir. Saçların dökülmesini durduran lavanta, baş ağrısını hafifletir.



İKİ GÖZÜM MISIR

Karaciğer yağlanmasını engelleyen mısır, kolesterolü düşürür. Kansızlığa iyi gelir. Hazımsızlığı giderir. Katarakt ve sarı nokta hastalığına karşı koruma sağlar.



FESLEĞEN AŞKINA

Güzel kokulu fesleğen, meme ve cilt kanserine karşı korur. Aşk hayatında sorun yaşayanlara da umut olur. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü artırır.