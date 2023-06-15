Hareketsiz yaşam ve genetik faktörler diyabetin habercisi!

Diyabet yani toplumda bilinen adıyla şeker hastalığı, 7'den 70'e herkesi tehdit ediyor. Yanlış beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam ve genetik faktörler bu hastalığın ortaya çıkmasında etkili oluyor. Prof. Dr. M. Akif Büyükbeşe, diyabet tedavisi gören kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini söylüyor.

Diyabet hastalarının beslenme ve egzersiz konusunu tedavinin bir parçası olarak görmesi gerektiğinin altını çizen Büyükbeşe, "Glikoz maddesi gerek haplarla gerek insülinle gerekse ikisi beraber kullanılarak kontrol altına alınıyor. Bu tedavi diyetisyen takibinde yapılmadığında vücuda fazla miktarda şeker giriyor. Bunlar kandan hücrelerin içine çekilemediğinde kilo kaybı ortaya çıkıyor. Egzersizi ve diyetisyen takibi, insülin direncini hafifletecektir" diyor.





KANSIZLIĞA BAL GİBİ ŞİFA

Zengin bir doğal şeker kaynağı olan bal, ilaç etkisi yapar. Kanseri önler. Vücuttaki mikropları öldürür. Enerji verir. Kansızlığı önler.



PARKİNSON'A TARÇIN SERP

Kokusuyla baş döndüren tarçın, hafızayı güçlendirir. Parkinson ve Alzheimer'dan korur. Şekeri düşürür. Adet sancılarını hafifletir.



KABIZLIĞA MERCİMEK

Kırmızı mercimek, içerdiği folik asit ile beyin hücrelerini besler. Kalp damar hastalıklarından korur. Kansere kalkan olur. Kabızlığı bitirir.