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    Hamilelik döneminde uygulanan aşılar, büyük önem taşıyor

    Hamilelik döneminde uygulanan aşılar, kritik önem taşıyor. Hem anneyi hem de bebeği koruyor. İşte sizler için derlediğimiz 23 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi sağlık haberleri...

    Gebelikte ’aşı’rı önemli

    Hamilelik, bağışıklık sisteminin en zayıf olduğu dönem olarak biliniyor. Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın yolu ile aşılanmaktan geçiyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Şafak Yılmaz Baran, her aşının kendine özel bir uygulama takvimi olduğunu belirtiyor. Hangi aşının ne zaman yapılması gerektiğini açıklıyor...
    İNFLUENZA: Hamilelikte oldukça ağır seyreder. Annede akciğer ile kalp sorunlarında, hastanede yatışta ve düşükte artışa neden olabilir. Hamilelikte yapılan influenza aşısı antikorları plasentadan geçerek bebeği korur. 14. hamilelik haftasından sonra, influenza mevsimi boyunca, (Eylül-Nisan aylarında) uygulanması önerilir.
    COVID – 19 AŞISI: Hamileliğin her döneminde uygulanabilir. Bir doz Covid- 19 aşısı orijinal alfa varyantına karşı iyi bir koruma sağlar, ancak virüsün delta varyantı ile iyi bir bağışıklık seviyesi sağlamak için iki doz gerekir.
    TETANOZ – DİFTERİ AŞISI: Aşılama sayesinde hem hamilelikte ortaya çıkabilecek tetanoz enfeksiyonunun şiddeti azalır. Erken doğum ve ölü doğum riskini düşürür. Bunların yanı sıra bebekte gelişebilecek olan nörolojik sorunlar da önler. Aşının ilk dozu hamileliğin 4. ayında veya henüz yapılmadıysa 4. aydan sonra ilk muayenede uygulanır. İkinci doz, ilk dozdan en az 4 hafta sonra yapılıyor, bu sayede 1-3 yıl koruma sağlanmış olur.
    HEPATİT B AŞISI: Anne adayının daha önceden bağışıklığı yoksa yapılabilir. Hamilelikte geçirilen hepatit B enfeksiyonunun normal popülasyona göre daha ciddi seyretmesi beklenmez. Hamileliğin 0, 1 ve 6. aylarında uygulanır. Anneyi ve bebeği de korur.



    VİTAMİNİ KILÇIĞINDA
    Kış geldi, balık mevsimi de açıldı. Uzman Diyetisyen Betül Öztürk, iyi bir Omega-3 kaynağı olan balığın, haftada en az iki kez tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Balığın, kalp ve beyin sağlığını desteklediğini belirten Dyt. Öztürk, hamsi ve istavrit kılçığında yüksek oranda kalsiyum ve fosfor bulunduğu için özellikle bu balıkların kılçıklarıyla tüketilmesi gerektiğini açıkladı. "Hamsi ve küçük balık türlerini kılıçlarıyla tüketmenizi öneriyorum. Balık kılçığında bulunan yüksek miktarda kalsiyum, fosfor kemik sağlığı için önemlidir. Özellikle kemik erimesi bulunan bireyler hamsiyi kılçığıyla tüketmelidir. Bağışıklığı güçlendirmeye hastalıklardan korumaya yardımcıdır. Diş sağlığımız için ve göz sağlığımızı korumaya etkisi vardır. Hamsi için vitamini kılçığındadır desek hiç abartmış olmayız. Güçlü bir bağışıklık sistemine ihtiyaç duyduğumuz günlerde hamsi hastalıklardan korumaya yardımcıdır. Soğuk algınlığına grip gibi hastalıklardan korumaya faydalıdır" ifadesini kullandı.



    FISTIK GİBİ
    B vitamininden zengin yer fıstığı, sağlık saçıyor. Düzenli tüketildiğinde hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Faydaları şöyle sıralanıyor.
    Mide ve kolon kanserinden korur.
    Alzheimer hastalığını engeller.
    Kan şekerini dengeler ve diyabeti önler.
    Safra taşlarına faydalıdır.
    Kolesterolü düşürür.
    Depresyondan korur. Mutluluk verir.
    İnme riskini azaltır.
    Sedef hastalığına iyi gelir.



        VERTİGO ZAMANI
        Serinleyen hava, nörolojik hastalıkları da tetikliyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Fatmanur Altunsoy Yılmaz, son dönemde baş dönmesi şikayetlerinde yaşanan artışa değiniyor. Vertigo olarak da bilinen bu durumun bir hastalık değil semptom olduğunu ve genellikle sersemlik, denge problemi, mide bulantısı, kulakta çınlama, yoğun baş ağrısı, kulakta tıkanıklık hissi, hareket ederken zorlanma gibi şikayetlere neden olduğunu belirtiyor. 40 yaşından sonra sık görülen vertigonun tedavisiyle ilgili şunları söylüyor: Hastalar ilaç tedavisine ek olarak beslenmesine de dikkat etmeli. Badem, ceviz, fındık tüketmeli ve bol su içmeli. Bu durum beyin damarlarının korunmasına ve vertigonun tetiklenmesinden korunmada etkilidir.

        KOLESTEROLE BAMYA
        Lif yönünden oldukça zengin bir besin olan bamya, bağırsak hareketlerini düzenlemede oldukça yardımcı olur. Kolesterolü düzenlemeye yardımcı olur. Vücuttaki demir ihtiyacını karşılar. Hastalıklardan korur.

        PANCAR DEYİP GEÇME
        Bolca vitamin ve mineral içeren kırmızı pancar, kan şekerini dengeler. İnsülin duyarlılığını artırır. Lifli yapısı sayesinde bağırsakları temizler. Kabızlığı önler. Kolesterol ve kan basıncını dengeler.

        AYVAYLA KELLİĞE SON
        Kış aylarının sevilen meyvesi ayva, içerdiği vitamin ve minerallerle sağlığı korur. Glisemik indeksi düşük bir meyve olması nedeniyle kan şekerini yükseltmez. Tok tutar. Bağışıklığı destekler. Saçların uzamasını sağlar.

        ŞEKERE GREYFURT
        Greyfurt, turunçgiller arasında en yüksek C vitaminine sahip acı-tatlı bir kış meyvesidir. Kalp sağlığını korur, tansiyonu ve kolesterolü düzenler, insülin direncini azaltır. Bağışıklığı da güçlendirir.

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        Haberler Sağlık Hamilelik döneminde uygulanan aşılar, büyük önem taşıyor
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