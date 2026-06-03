Halsizlik ve yorgunluğa son: İşte gün boyu zinde tutan 7 günlük enerji diyeti

Bu özel diyet programı, vücudun ihtiyaç duyduğu protein, sağlıklı yağ, kompleks karbonhidrat, vitamin ve mineralleri dengeli şekilde almasını sağlayarak hem metabolizmayı desteklemeyi hem de gün içindeki performansı artırmayı amaçlıyor. Programı uygularken güne mutlaka bir bardak su ile başlayın. Kahvaltıyı uyandıktan sonraki ilk bir saat içinde yapmaya özen gösterin. Gün boyunca en az 2,5-3 litre su tüketin ve uzun süre aç kalmamaya dikkat edin.



PROTEİN ÖNEMLİ



Ara öğünler kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olurken, ana öğünlerde yer alan protein kaynakları kas kaybını önlemeye ve daha uzun süre tok kalmaya katkı sağlayacaktır. Diyet süresince şekerli içecekler, paketli atıştırmalıklar, aşırı yağlı yiyecekler ve fast-food ürünlerinden uzak durulması tavsiye edilir. Çay ve kahve tüketilebilir ancak günlük toplam kahve miktarının 2 fincanı geçmemesi önerilir. Daha yüksek enerji seviyeleri için her gün en az 30-45 dakika tempolu yürüyüş yapılması, asansör yerine merdiven tercih edilmesi ve düzenli uyku alışkanlığının sürdürülmesi önemlidir.

Yoğun iş temposu, hareketsiz yaşam ve düzensiz beslenmeye bağlı kronik yorgunluk yaşayanlar için uzmanlar, vücudun enerji depolarını dolduracak 7 günlük özel bir beslenme programı hazırladı. (Fotoğraflar İHA' ya aittir.)



ZİHİNSEL GÜÇ



Bu program bir açlık diyeti değildir. Amaç; vücudu ihtiyaç duyduğu kaliteli besinlerle buluşturmak, gün boyu enerjik kalmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaktır. Düzenli uygulandığında hem fiziksel performansın hem de zihinsel odaklanmanın arttığı hissedilebilir. Kendinizi daha dinç, daha üretken ve daha güçlü hissetmek için 7 gün boyunca programa sadık kalmanız yeterli olacaktır.



ALTIN KURALLAR



Günde 2,5-3 litre su tüketin.

Her öğünde protein bulundurun.

Rafine şeker yerine meyve tercih edin.

Kahveyi günde 2 fincanla sınırlandırın.

Düzenli uyku ve günlük yürüyüşle diyetin etkisini artırın.



MENÜ



KAHVALTI: Salatalık, kiraz domates ve karabiberli lor peyniri kasesi.

ÖĞLE YEMEĞİ: Karışık yeşilliklerle doldurulmuş tam tahıllı pide içinde ton balığı salatası.

AKŞAM YEMEĞİ: Fırında pişmiş derisiz tavuk butları, fırında tatlı patates ve kuşkonmaz ile.

ARA ÖĞÜN: Protein shake veya küçük bir porsiyon edamame.



YARIN: İSTİKRARLI OLUN

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN SONRAKİ HABER Uyku apnesi deyip geçmeyin! Dilek Demir Takvim.com.tr Sağlık Günün Manşetleri Tüm Manşetler Bu program bir açlık diyeti değildir. Amaç; vücudu ihtiyaç duyduğu kaliteli besinlerle buluşturmak, gün boyu enerjik kalmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaktır. Düzenli uygulandığında hem fiziksel performansın hem de zihinsel odaklanmanın arttığı hissedilebilir. Kendinizi daha dinç, daha üretken ve daha güçlü hissetmek için 7 gün boyunca programa sadık kalmanız yeterli olacaktır.Günde 2,5-3 litre su tüketin.Her öğünde protein bulundurun.Rafine şeker yerine meyve tercih edin.Kahveyi günde 2 fincanla sınırlandırın.Düzenli uyku ve günlük yürüyüşle diyetin etkisini artırın.Salatalık, kiraz domates ve karabiberli lor peyniri kasesi.Karışık yeşilliklerle doldurulmuş tam tahıllı pide içinde ton balığı salatası.Fırında pişmiş derisiz tavuk butları, fırında tatlı patates ve kuşkonmaz ile.Protein shake veya küçük bir porsiyon edamame.YARIN: İSTİKRARLI OLUN