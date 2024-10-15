Haftada 1 balık tüketimi Alzheimer’ı önlüyor

Uzman Diyetisyen Fatma Gizem Bahadır, balık tüketiminin sağlık açısından önemini vurguluyor. Ocak ve şubat aylarında uskumru, palamut ve hamsi, mart ve nisan aylarında kefal, levrek, mezgit ve barbunya tüketilebileceğini belirtiyor. Haziran ayında balıkların verimsizleştiğini, eylül ayında ise lüfer ve palamutun en verimli dönemine girdiğini, aralık ayında da uskumru, lüfer ve hamsinin en lezzetli olduğu döneme girildiğini söylüyor.



Bahadır, balıkların Omega-3, selenyum, A, D ve B vitaminleri açısından zengin olduğunu belirterek, özellikle çocuklarda dikkat dağınıklığını engellediğini, zekâ gelişimine katkıda bulunduğunu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ifade ediyor: Balık tüketiminin düşük karbonhidrat içeriği sayesinde diyabet riskini azaltıyor. Göz ve kemik sağlığını koruyor. Hatta Alzheimer riskini düşürüyor. Kızartma yerine fırında, ızgara, buğulama ya da buharda pişirme yöntemleri tercih edin.

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