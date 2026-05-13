Güneşin altındaki gizli tehlike: Cilt kanseri riskine karşı bu belirtilere dikkat!

Ciltte oluşan yeni lezyonlar ya da mevcut benlerde şekil, renk ve boyut değişikliklerinin dikkate alınması gerektiğini söyleyen Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Yıldırım, "Özellikle büyüyen, düzensizleşen, renk değişikliği gösteren veya kanama eğilimi olan oluşumların gecikmeden değerlendirilmesi gerekir. Asimetri, kenar düzensizliği ve hızlı büyüme gibi belirtiler kanserin erken sinyalleri arasında yer alabilir. İhmal edilen durumlarda hastalık ilerleyerek farklı dokulara yayılabilir. Bu noktada kişilerin kendi ciltlerini düzenli olarak gözlemlemesi ve fark ettikleri değişiklikleri önemseyerek gecikmeden bir sağlık merkezine başvurması kritik" diyor.



MERDİVEN ALTI ÜRETİME DİKKAT



Parfüm ya da parfümlü ürünlerin kullanımı ile kanser riskinde artışa dair bilimsel bir kanıt bulunmadığını söyleyen Yıldırım, "Uygun koşullarda üretilmiş ve sağlık otoritelerince onaylanmış ürünlerin kullanımında bir sakınca yok. Ancak merdiven altı üretilen sahte parfüm ve deodorantlarda toksik maddeler bulunabileceği için dikkatli olunmalı" dedi.

GÜNEŞ KORUYUCU KREMLER KULLANIN



Prof. Dr. Yeşim Yıldırım, cilt kanserinden korunmak için dikkat edilmesi gereken 4 maddeden bahsetti:



1. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde (10.00–16.00) dışarı çıkmaktan kaçınmalı.

2. Cilt kanserleri en sık yüz, kulak, burun ve alın bölgesinde görüldüğü için geniş kenarlı şapka kullanılmalı.

3. UVA ve UVB korumalı uygun bir güneş gözlüğü tercih edilmeli.

4. En az SPF 30 içeren güneş koruyucu kremler, dışarı çıkmadan 20-30 dakika önce sürülmeli ve gün içinde yenilenmeli.