Güçlü bir hafızanın yolu, sağlıklı bağırsaklardan geçiyor!

ŞEKERİ AZALTIN

Yapay tatlandırıcılar bağırsaktaki iyi bakterileri yok ediyor. Beyin sağlığını da olumsuz etkiliyor. Beyin, vücutta en çok enerji talep eden organ olarak biliniyor. Beyin en iyi şekilde çalışması için glikoz olarak bilinen belirli bir şekere ihtiyaç duyuluyor. Ancak daha fazla glikoz asla daha fazla enerji anlamına gelmiyor. Yüksek kan şekeri hafızaya zarar veriyor. Beynin, yalnızca meyve ve sebzelerdeki doğal şekerden enerji alması öneriliyor.