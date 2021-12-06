Güçlü bir hafızanın yolu, sağlıklı bağırsaklardan geçiyor!

Araştırmalar, bağırsağın insan vücudundaki önemini gözler önüne seriyor. İçerisinde milyarlarca bakteri bulunduran bağırsak florası, vücudun sağlıklı olmasında kilit rol üstleniyor.
Nörolojik hastalıklardan cilt güzelliğine, kalp ve damar sağlığından ruhsal duruma kadar pek çok rahatsızlık, sağlıksız bağırsaklardan kaynaklanıyor. Avustralyalı Beslenme Uzmanı Carla Oates, bağırsaktan gelen sağlığı açıklıyor...
RUHA DA İYİ GELİR...
Her saniye, her dakika bağırsak ve vücut arasında bir akış gerçekleşiyor. Yediğimiz besinlerdeki tüm faydalı vitamin ve minerallerle zararlı toksinler, sindirimin ardından kan yoluyla vücuda yayılıyor.