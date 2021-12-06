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    Güçlü bir hafızanın yolu, sağlıklı bağırsaklardan geçiyor!

    Güçlü bir hafızanın yolu, sağlıklı bağırsaklardan geçiyor. Dünyaca ünlü Beslenme Uzmanı Carla Oates, doğru beslenmenin önemine değiniyor. "Sağlıklı bir beyin için ekmek tüketilmemeli. Tereyağı ve zeytinyağı ise çok sevilmeli" diyor.

    Aklın yolu bağırsak

    Araştırmalar, bağırsağın insan vücudundaki önemini gözler önüne seriyor. İçerisinde milyarlarca bakteri bulunduran bağırsak florası, vücudun sağlıklı olmasında kilit rol üstleniyor.

    Nörolojik hastalıklardan cilt güzelliğine, kalp ve damar sağlığından ruhsal duruma kadar pek çok rahatsızlık, sağlıksız bağırsaklardan kaynaklanıyor. Avustralyalı Beslenme Uzmanı Carla Oates, bağırsaktan gelen sağlığı açıklıyor...

    RUHA DA İYİ GELİR...
    Her saniye, her dakika bağırsak ve vücut arasında bir akış gerçekleşiyor. Yediğimiz besinlerdeki tüm faydalı vitamin ve minerallerle zararlı toksinler, sindirimin ardından kan yoluyla vücuda yayılıyor.

        Bağırsaklardaki faydalı bakterilerin varlığı, öncelikle nörolojik hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Güçlü bir beyin ve iyi bir ruh hali için bağırsaklarda iyi bakterilerin olması gerekiyor. Beslenme Uzmanı Carla Oates, şu tavsiyelerde bulunuyor...

        EKMEK LEZZETLİ AMA
        Beyin ve bağırsak sağlığını korumanın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Bunun için ilk olarak paketli ve trans yağ içeren yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor. Çünkü katkı maddeli ürünler bağırsağın sindirimini olumsuz etkiliyor. Zararlı katkı maddelerinin başında gluten geliyor. Ekmeğin kabarmasını sağlayan gluten maddesi, bağırsak duvarlarına yapışarak sindirimi engelliyor.

        Hazımsızlığa ve karın ağrısına yol açıyor. Güçlü bağırsaklar için ise lif ağırlıklı beslenmek gerekiyor. Bol miktarda lif içeren sebzeler, kinoa ve karabuğday gibi glutensiz tahıllar sindirimi hızlandırıyor. Beyin ve bağırsak sağlığını koruyor.

            ŞEKERİ AZALTIN
            Yapay tatlandırıcılar bağırsaktaki iyi bakterileri yok ediyor. Beyin sağlığını da olumsuz etkiliyor. Beyin, vücutta en çok enerji talep eden organ olarak biliniyor. Beyin en iyi şekilde çalışması için glikoz olarak bilinen belirli bir şekere ihtiyaç duyuluyor. Ancak daha fazla glikoz asla daha fazla enerji anlamına gelmiyor. Yüksek kan şekeri hafızaya zarar veriyor. Beynin, yalnızca meyve ve sebzelerdeki doğal şekerden enerji alması öneriliyor.

            MUCİZE BESİNLER
            Yağ, beyin için verimli bir yakıt kaynağı olarak biliniyor. Beynin yüzde 60'ı, yağdan oluşuyor. Beyin hücreleri oluşturmak için de sağlıklı yağlara ve Omega-3'e ihtiyaç duyuluyor. Balık, avokado, fındık ve tohumlar, tereyağı, sızma zeytinyağı, organik hindistancevizi yağı ve organik yumurtalar, beyni güçlendiriyor.
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            Haberler Sağlık Güçlü bir hafızanın yolu, sağlıklı bağırsaklardan geçiyor!
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