Biyolojik yaşı takviminden 23 yıl geride: 117 yaşındaki kadının sırrı

Maria Branyas'ın VLDL kolesterol ve trigliserit düzeyleri son derece düşük, HDL kolesterolü yüksek ve kronik iltihaplanma seviyeleri yaşına göre olağandışı düşük çıktı.

Maria Branyas kanser, demans ve ciddi kalp hastalığına yakalanmadı ancak telomerleri son derece kısalmış ve bağışıklık sisteminde iltihaplanma tetikleyen özellikler bulundu.

117 yaşında ölen Maria Branyas'ın biyolojik yaşı, epigenom analizine göre gerçek yaşından 23 yıl daha genç olan 94 yaş olarak tespit edildi.

2024'te 117 yaşında hayatını kaybeden dünyanın en yaşlı insanı Maria Branyas'ın biyolojisi mercek altına alındı. Sonuçlar hem şaşırtıcı hem de umut verici: Hücreleri gerçek yaşından 23 yıl daha genç davranıyordu. Kansere, demansa, ciddi kalp hastalığına yakalanmadı.

HÜCRELERİ 94 YAŞINDA GİBİ DAVRANDI, KENDİSİ 117'NDEYDİ

Araştırmanın en çarpıcı bulgusu epigenomdan geldi. DNA'daki kimyasal işaretler kullanılarak hesaplanan biyolojik yaş, Maria'nın gerçek yaşının tam 23 yıl gerisinde kaldı. Yani vücudu, takvim yaşı 117 olmasına rağmen moleküler düzeyde çok daha genç bir profil sergiliyordu.

Araştırmacılar bunu şöyle açıkladı: Maria'nın bu denli uzun yaşamasının nedenlerinden biri, hücrelerinin gerçek yaşından "daha genç" davranması olabilir.

Yaşlılığın tüm izleri vardı, ama hastalık yoktu

İşte çalışmanın asıl paradoksu burada. Maria'nın biyolojisinde ileri yaşlanmanın belirgin izleri mevcuttu.