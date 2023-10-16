Göz tansiyonu sinirlere zarar veriyor! Sinsi ilerleyip körlüğe neden olabiliyor

Hastalığın erken tespiti için 35 yaşından sonra yılda bir kez mutlaka göz tansiyonu ölçümünün yapılmasını öneriyor. "Göz tansiyonu yediğimizle ya da diyetimizle ilgili bir hastalık değil. Bilinen 2 sebep var; bunlardan ilki sıkı boyun bağı yani kravatı çok sıkmak, fuları çok sıkmak. İkincisi üflemeli çalgılar. Bunların yaptığı baskılar nedeniyle riski arttırdığı söyleniyor. Tedavisi olan bir hastalık. İlaçlar, damlalar kullanıyoruz eğer bu damlalarla sonuç elde edemezsek cerrahi yöntemlere başvuruyoruz" diyor.

Glokom yani toplumda bilinen adıyla göz tansiyonu, oldukça sinsi ilerliyor! Ancak görmenin yüzde 70-80'i kaybedildiğinde belirti veriyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Tolga Ceylan, göz tansiyonunun sinirlere zarar verdiğini ve ilerleyen süreçte körlüğe neden olduğunu söylüyor.





DİYABET RİSKİNİ MEZURAYLA ÖLÇÜN

İngiliz bilim adamları, sağlıklı bireyin bel çevresinin genişliğiyle ilgili çalışma yaptı. Göbeğin neden olduğu riskler bir kez daha kanıtladı! Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü (NICE), sağlıklı bireyin bel çevresinin boyunun yarısından az olması gerektiğini açıkladı. Bel çevresinin fazla olmasının Tip-2 diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve felç gibi hastalıkları riskini arttığını vurguladı. Çalışmada yer alan Prof. Rachel Batterham, "Karındaki artan yağ, bir kişinin Tip-2 diyabet ve kalp hastalığı dahil olmak üzere yaşamı sınırlayan çeşitli hastalıklara yakalanma riskini artırır" ifadelerini kullandı.

SON 'TERE'CE FAYDALI

Nisan ayı, vitamin ve mineral deposu besinleri mutfağa getiriyor. Diyetisyen Yasin Ayyıldız, bu ayın süper besinlerini sıralıyor:

- KUŞKONMAZ: Lifli içeriği sayesinde kolon kanserini önler. İçerdiği folik asit sayesinde hamile ve emziren anneler için faydalıdır.



- TERE: Antioksidan kapasitesi yüksektir. İdrar söktürücüdür. Hazmı kolaylaştırır.



- BİBERİYE: Bağışıklığı güçlendirir. Ağrıyı keser. İshale iyi gelir.



- ENGİNAR: Karaciğeri gücendirir.



- PAZI: Demir deposudur. Kanser ve kalp hastalıklardan korur.



- BAKLA: Parkinson hastalığının önlenmesinde yardımcı olur.