Glokom yenidoğan döneminden itibaren her yaşta görülse de genellikle 40 yaşındaki kişilerde ortaya çıkıyor. Özellikle ailesinde glokom öyküsünün olması ise riski 7 kat artıyor.

G lokom, halk arasında 'göz tansiyonu' olarak biliniyor. Dünyada en önemli görme kaybı ve körlük nedenleri arasında 2. sırada yer alıyor. Ülkemizde yaklaşık her 13 kişiden 1'ine görme sinirinin ilerleyici hasarıyla seyreden glokom tanısı konuyor.

Tedavide gecikildiği takdirde kalıcı görme kaybı ve körlükle sonuçlanan glokom açık açılı ve kapalı açılı olmak üzere temel olarak iki gruba ayrılıyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Nezih Özdemir, en sık görülen açık açılı glokomun çoğunlukla görme alanında belirgin bir hasar oluşturuncaya dek belirti vermemesi nedeniyle erken teşhis için yılda en az bir kez göz muayenesi yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Glokomla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor: