Göz sağlığınızı tehdit eden glokom nedir, nasıl körlüğe yol açar? Belirti vermeden ilerliyor!

Glokom hastalarını %70'inde göz içi basıncı 21 mm Hg ve üzerinde iken, %30 hastada normal değerlerde bulunmaktadır. Ancak daha düşük seviyelerdeki göz tansiyonlarında da glokom hastalığı görülebilir. Tedavi edilmezse görme kaybına neden olabilir.

Her göz muayenesinde göz tansiyonu nun ölçümü ihmal edilmemelidir. Özellikle açık açılı glokom ağrısız ve yavaş seyreder; bu nedenle erken farkına varılmaz. Sıklıkla yavaş ilerlediği için ileri evrelere dek belirti vermeyebilir.

Hasta görmesinde azalma hissettiğinde hastalık genellikle ileri safhalara gelmiştir. Ancak dikkatli hastalara, erken evrelerde, okudukları sayfanın bazı yerlerini göremediklerinden şikâyetçi olmaktadır. Tedaviye başlanmazsa görme alanı bir borudan veya tünelden bakıyormuş gibi daralabilir. Son evrelerde ise ışık hissi dahi kaybolmaktadır.

SULANMAYA DİKKAT

Üretilen göz sıvısının boşaltılması engellenirse göz içi basıncı artar ve ''Açık Glokom'' oluşur ki bu en sık karşılaşılan glokom şeklidir. Diğer bir glokom türü ise yine ileri yaşlarda ani olarak krizle ortaya çıkan ''Dar Açılı Glokom''dur.

Gözdeki sinsi tehlike glokom (İHA)

Şiddetli göz ağrısı, görme azalması, gözde kızarıklık ve bulantı, kusma ile karakterize bir tablodur. Acil tedavi gerektirir. Bebeklik ve çocuklu çağında izlenen türlerinde gözde sulanma, ışığa karşı hassasiyet ve gözde büyüme izlenir.