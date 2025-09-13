Göz sağlığınızı tehdit eden glokom nedir, nasıl körlüğe yol açar? Belirti vermeden ilerliyor!

Halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen glokom, milyonlarca insanı etkiliyor. Tüm dünyada en sık kalıcı görme kaybı nedenini oluşturuyor. Çoğunlukla ileri dönemlere kadar hiçbir belirti vermeden seyrediyor.
Ancak dikkatli bir göz muayenesi ile tanı konulabiliyor. 40 yaş üzerinde her 40 kişiden birinde görülüyor. Hastalığın ortaya çıktığı 20 kişiden birinde her iki gözde kalıcı görme kaybına neden oluyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. M. Gürkan Tatar, glokomla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:
20 MM HG ALTI NORMAL
Sağlıklı bir gözde göz sıvısı devamlı olarak üretilir. Dengeli bir şekilde emilerek boşaltılır. İki saatte bir yenilenmektedir. Bu sayede göz içi basıncı normal düzeyde kalır. Genelde 20-21 mm Hg'in altındaki göz tansiyonu normaldir.
Glokom hastalarını %70'inde göz içi basıncı 21 mm Hg ve üzerinde iken, %30 hastada normal değerlerde bulunmaktadır. Ancak daha düşük seviyelerdeki göz tansiyonlarında da glokom hastalığı görülebilir. Tedavi edilmezse görme kaybına neden olabilir.
YAŞAM BOYU DEVAM EDER
Her göz muayenesinde göz tansiyonunun ölçümü ihmal edilmemelidir. Özellikle açık açılı glokom ağrısız ve yavaş seyreder; bu nedenle erken farkına varılmaz. Sıklıkla yavaş ilerlediği için ileri evrelere dek belirti vermeyebilir.
Hasta görmesinde azalma hissettiğinde hastalık genellikle ileri safhalara gelmiştir. Ancak dikkatli hastalara, erken evrelerde, okudukları sayfanın bazı yerlerini göremediklerinden şikâyetçi olmaktadır. Tedaviye başlanmazsa görme alanı bir borudan veya tünelden bakıyormuş gibi daralabilir. Son evrelerde ise ışık hissi dahi kaybolmaktadır.
SULANMAYA DİKKAT
Üretilen göz sıvısının boşaltılması engellenirse göz içi basıncı artar ve ''Açık Glokom'' oluşur ki bu en sık karşılaşılan glokom şeklidir. Diğer bir glokom türü ise yine ileri yaşlarda ani olarak krizle ortaya çıkan ''Dar Açılı Glokom''dur.
Şiddetli göz ağrısı, görme azalması, gözde kızarıklık ve bulantı, kusma ile karakterize bir tablodur. Acil tedavi gerektirir. Bebeklik ve çocuklu çağında izlenen türlerinde gözde sulanma, ışığa karşı hassasiyet ve gözde büyüme izlenir.