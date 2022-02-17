Göz altı morlukları yaşlı gösteriyor! Az su içmek göz altı morluklarına neden oluyor

Göz altı morlukları, göz çevresi koyu halkaları olarak da biliniyor. Kişilerin yüzünü olduğundan yaşlı gösterebiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Sıla Kılıç Sayar, "Ailesinde göz altı morluğuna sahip birden fazla kişi olan bireylerde genetik nedenli morluk riski artar. Susuzluk, uykusuzluk, yorgunluk, sigara, alkol, aşırı stres, yoğun ultraviyole ışın maruziyeti, kalp-damar hastalıkları, protein, demir, B, C, E ve K gibi vitaminlerin eksiklikleri göz altı morluğuna yol açabilir" diyor.
ENFEKSİYON KURDEŞENE GEBE
Halk arasında kurdeşen olarak bilinen ürtikerde cildin herhangi bir yerinde, gruplar şeklinde oluşan soluk kırmızı şişlikler görülüyor. Hem çocuklar hem de yetişkinler için viral enfeksiyonların yaygın bir belirtisi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Akçay, viral enfeksiyonların ürtikere neden olduğuna belirtiyor. Akçay, "Döküntülerin yüzde 50'sinden fazlası, Covid-19'un klasik semptomlarından önce ortaya çıkıyor. Her hastada Covid- 19 testi yapılması çok önemlidir" diyor.
KANSERİN DÜŞMANI ZEYTİNYAĞI
Zeytinyağı, başta kalp ve damar hastalıkları olmak üzere birçok rahatsızlık açısından fayda sağlıyor. Prof. Dr. Uğur Coşkun, zeytinyağı kullanan kişilerde kanser riskinin yüzde 31 oranında daha az olarak bulunduğunu açıkladı. Coşkun, meme kanseri riskinde yüzde 33, bağırsak ve mide kanserini yüzde 23, üriner sistem kanserlerinde yüzde 54'lük bir azalma olduğunu söyledi.
AFRODİZYAK ASLANPERÇEMİ
Aslanperçemi, iyi bir idrar söktürücüdür. Cinsel iktidarsızlığı ortadan kaldırır. Cinsel hastalıkların önüne geçer. Diş, dil ve damak sağlığını korur. Afrodizyak etkisi vardır. Cinsel hazzı artırır.
ANASON BULANTIYI ÖNLER
Anason, kan basıncını kontrol altında tutar. Kalp üzerinde oluşabilecek baskıyı azaltır. İştahsızlığı ve bulantıyı giderir. Sakinleştirici etkisi sayesinde sinirleri yatıştırır.
TAHİN ŞEKERİ BİTİRİN
Tahin, yaraların iyileşmesini hızlandırır. Diyabete ve kansere karşı koruyucudur. Damar sertliğiyle tıkanmaları engeller. Cildi güzelleştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Göz sağlığı için hayati önem taşır. Vücuda alınan ağır metallere karşı koruma sağlar.