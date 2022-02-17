Göz altı morlukları yaşlı gösteriyor! Az su içmek göz altı morluklarına neden oluyor





KANSERİN DÜŞMANI ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı, başta kalp ve damar hastalıkları olmak üzere birçok rahatsızlık açısından fayda sağlıyor. Prof. Dr. Uğur Coşkun, zeytinyağı kullanan kişilerde kanser riskinin yüzde 31 oranında daha az olarak bulunduğunu açıkladı. Coşkun, meme kanseri riskinde yüzde 33, bağırsak ve mide kanserini yüzde 23, üriner sistem kanserlerinde yüzde 54'lük bir azalma olduğunu söyledi.



AFRODİZYAK ASLANPERÇEMİ

Aslanperçemi, iyi bir idrar söktürücüdür. Cinsel iktidarsızlığı ortadan kaldırır. Cinsel hastalıkların önüne geçer. Diş, dil ve damak sağlığını korur. Afrodizyak etkisi vardır. Cinsel hazzı artırır.



ANASON BULANTIYI ÖNLER

Anason, kan basıncını kontrol altında tutar. Kalp üzerinde oluşabilecek baskıyı azaltır. İştahsızlığı ve bulantıyı giderir. Sakinleştirici etkisi sayesinde sinirleri yatıştırır.



TAHİN ŞEKERİ BİTİRİN

Tahin, yaraların iyileşmesini hızlandırır. Diyabete ve kansere karşı koruyucudur. Damar sertliğiyle tıkanmaları engeller. Cildi güzelleştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Göz sağlığı için hayati önem taşır. Vücuda alınan ağır metallere karşı koruma sağlar.

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