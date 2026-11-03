Yürüme mesafesinin giderek kısalması, bazen bel ağrısından daha belirgin bir şikâyet olarak ortaya çıkabiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Kadir Abul, özellikle orta ve ileri yaşlarda yürümekle artan bacak ağrısı, uyuşma ve güçsüzlüğün omurgada gelişen kanal darlığı ve bel kayması açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Yaşla birlikte omurlar arasındaki disk, eklem ve bağ dokularında meydana gelen dejeneratif değişikliklerin bel bölgesinde kanal darlığına yol açabildiğini anlatan Doç. Dr. Abul, şu uyarılarda bulunuyor:

Hastalar yürüdüklerinde bacaklarında ağrı, uyuşma, yanma veya güçsüzlük hissedebiliyor. Oturduklarında veya öne doğru eğildiklerinde yakınmaları azalabiliyor. Bazı hastalar 'Eskiden bir saat yürüyordum, şimdi 100 metre sonra oturmam gerekiyor' diyerek geliyor. Özellikle öne doğru eğildiğinde daha rahat yürüyebilen hastalarda kanal darlığını düşünmek gerekiyor.

Yürürken artan bacak ağrısı, uyuşma ve güçsüzlük, belde kanal darlığı veya bel kaymasının habercisi olabiliyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Kadir Abul, yürüyüş mesafesinin giderek kısalmasının önemli bir uyarı işareti olduğunu belirtiyor.

AMELİYAT GEREKTİRMEYEBİLİYOR

Disklerin yüksekliğinin azalması ve faset eklemlerindeki dejenerasyon, omurlar arasındaki hareket kontrolünü bozabiliyor. Bu süreç bir omurun diğerinin üzerinde öne doğru kaymasına neden olabiliyor. Aynı zamanda omurga kanalının ve sinir köklerinin geçtiği alanlar daralabiliyor. Bel kayması, kanal darlığı ve sinir basısı aynı hastada görülebiliyor. Görüntülemede bel kayması saptanması tek başına ameliyat gerektirmeyebiliyor. MR görüntüsünü değil, hastayı tedavi ediyoruz. Bu nedenle muayene bulguları, hastanın şikâyetleri ve görüntülemeler birlikte değerlendirilmelidir.

MÜMKÜN OLDUĞUNCA KORUNUR

Bazı hastalarda yalnızca sinirler üzerindeki baskıyı kaldırmak yeterli olurken, bazı hastalarda stabilizasyon ve füzyon eklemek gerekebiliyor. Sinirleri yeterince rahatlatırken gerçekten sabitleme gerektiren seviyelerin belirlenmesi ve sağlam, hareketli segmentlerin mümkün olduğunca korunması hedefleniyor. Kemik kalitesi, kas yapısı, genel sağlık durumu, omurganın dengesi ve hastanın günlük yaşam beklentileri de cerrahi planı değiştirebiliyor.