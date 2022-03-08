Görülme sıklığı artan uyuz parazitinin düşmanı hijyen!





5 BİN ADIM OBEZİTEYE ÇALIM

Çağımızın problemi obezite, giderek artıyor. İlerleyen dönemlerde karaciğer yağlanması, hipertansiyon, diyabet ve bazı kanser türlerine neden oluyor. Prof. Dr. Vedat Göral, "Çocuklarda bile obezitenin görülme sıklığı artmaktadır. Havuç, elma, kavun, karpuz gibi glisemik indeksi yüksek gıdaları çok tüketmemeli. Düzenli egzersiz yapılmalı. Yetişkinler günde en az 5 bin adım atmalıdır" diyor.



YARALARA KEKİK ŞİFASI

Kekik, ağız içerisinde çıkan ve aft olarak adlandırılan yaraları tedavi eder. Kekik, susam yağı ve sirke ile yapılan gargara, aftların iyileşmesini hızlandırır.



SİNÜZİTE KARANFİL

Karanfil, sinüslerin temizlenmesini sağlar. Soğuk algınlığı ve gribe meydan okur. Halsizliği engeller. Bedeni ve zihni yorgunluğu giderir.



REGL AĞRISINA SAFRAN

Mucizevi baharat safran, bronşit, öksürük ve astıma iyi gelir. Kolesterolü düşürür. Kabızlığı bitirir. Saç dökülmesini önler. Vücuda dinçlik verir. Karaciğeri güçlendirir. Obeziteden korur.

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