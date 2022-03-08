Görülme sıklığı artan uyuz parazitinin düşmanı hijyen!

Son zamanlarda Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de görülme sıklığı artan uyuz paraziti, toplumun her kesiminde ortaya çıkabiliyor. Fiziksel temas ile çok hızlı bir şekilde bulaşabilen bu hastalığın, tedaviye karşı direnç geliştirdiği de gözlemleniyor. Uz. Dr. İbrahim Özcan, uyuzdan korunmak için önerilerde bulunuyor: İnsanların toplu halde bulundukları ortamlarda temizliğe son derece dikkat edilmelidir. Kişisel korunma için, hasta olduğundan şüphelenilen kişilerle temastan kaçınılmalıdır. Başkaları ile iç çamaşırı gibi vücut ile direkt teması bulunan eşyalar ortak kullanılmamalıdır. Kişi kendi kişisel hijyenine dikkat etmelidir.
5 BİN ADIM OBEZİTEYE ÇALIM
Çağımızın problemi obezite, giderek artıyor. İlerleyen dönemlerde karaciğer yağlanması, hipertansiyon, diyabet ve bazı kanser türlerine neden oluyor. Prof. Dr. Vedat Göral, "Çocuklarda bile obezitenin görülme sıklığı artmaktadır. Havuç, elma, kavun, karpuz gibi glisemik indeksi yüksek gıdaları çok tüketmemeli. Düzenli egzersiz yapılmalı. Yetişkinler günde en az 5 bin adım atmalıdır" diyor.
YARALARA KEKİK ŞİFASI
Kekik, ağız içerisinde çıkan ve aft olarak adlandırılan yaraları tedavi eder. Kekik, susam yağı ve sirke ile yapılan gargara, aftların iyileşmesini hızlandırır.
SİNÜZİTE KARANFİL
Karanfil, sinüslerin temizlenmesini sağlar. Soğuk algınlığı ve gribe meydan okur. Halsizliği engeller. Bedeni ve zihni yorgunluğu giderir.
REGL AĞRISINA SAFRAN
Mucizevi baharat safran, bronşit, öksürük ve astıma iyi gelir. Kolesterolü düşürür. Kabızlığı bitirir. Saç dökülmesini önler. Vücuda dinçlik verir. Karaciğeri güçlendirir. Obeziteden korur.