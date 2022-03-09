Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Suçlu östrojen

55 yaşındayım. Yaklaşık iki yıldır adet görmüyorum. Kemik erimem başlamış mıdır? Neden menopozda kemikler erir?
KEMİK erimesinin birçok nedeni var. Bir tanesi menopoz. Her kadında menopoza girer girmez kemik erimez. İçki ve sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, tiroit hormonu kullanımı, uzun süreli akciğer hastalıkları, iltihaplı bağırsak hastalıkları, romatizmal hastalıklar, erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanseri tedavisi görmekkemik erimesi yapabilir. Kadınların menopoza girmesiyle birlikte, kemikleri koruyucu etkisi olan östrojen hormonunun azalır. Kırık riski artar.
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24 yaşındayım. Boğazım gıcıklanıyor. Öksürük yok ama geğiriyorum. Ateşim de yok. Ne yapmamı önerirsiniz?