Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Suçlu östrojen

FITIK VE AŞK

Eşime 1 yıl önce bel fıtığı tanısı koydular. Son 2 aydır bel ağrısı var. Bir de ilişkide sertleşme sorunu başladı. Fizik Tedavi Uzmanı 'Cinsel hayatınız etkilenir' dedi. Doğru mu?

ETKİLEYEBİLİR. Cinsel organları çalıştıran sinir lifleri bel bölgesi omurlarının içinden geçer. Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır, ezilir. Çalışması bozulur.

Bel fıtığı tedavi edilmezse sadece cinsel organ çalışma bozuklukları değil, idrar ve dışkılama sıkıntıları bile olabilir. Ayrıca bel hareketlerinde kısıtlılık da olabilir. İhmal etmeyin. Tedaviye başla...