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    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Suçlu östrojen

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 10 Mart 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    Suçlu östrojen

    55 yaşındayım. Yaklaşık iki yıldır adet görmüyorum. Kemik erimem başlamış mıdır? Neden menopozda kemikler erir?


    KEMİK erimesinin birçok nedeni var. Bir tanesi menopoz. Her kadında menopoza girer girmez kemik erimez. İçki ve sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, tiroit hormonu kullanımı, uzun süreli akciğer hastalıkları, iltihaplı bağırsak hastalıkları, romatizmal hastalıklar, erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanseri tedavisi görmekkemik erimesi yapabilir. Kadınların menopoza girmesiyle birlikte, kemikleri koruyucu etkisi olan östrojen hormonunun azalır. Kırık riski artar.

    REFLÜ DE OLABİLİR
    24 yaşındayım. Boğazım gıcıklanıyor. Öksürük yok ama geğiriyorum. Ateşim de yok. Ne yapmamı önerirsiniz?


        ANLATTIKLARINA bakılırsa reflü olabilirsin. Reflüde öksürük bile görülebilir. Geğirme sırasında yemek borusuna mide asidi kaçar. O da solunum yoluna kadar ilerleyebilir. Bu nedenle öksürük bile yapabilir. Az az ye. Sık sık ye. İyi çiğne. Gazlı içeceklerden, çay, kahve, sigar, alkol kullanımından kaçın. Yemekten sonra sırt üstü yatma. Hareket et. Burnun tıkalıysa aç.

        FITIK VE AŞK
        Eşime 1 yıl önce bel fıtığı tanısı koydular. Son 2 aydır bel ağrısı var. Bir de ilişkide sertleşme sorunu başladı. Fizik Tedavi Uzmanı 'Cinsel hayatınız etkilenir' dedi. Doğru mu?
        ETKİLEYEBİLİR. Cinsel organları çalıştıran sinir lifleri bel bölgesi omurlarının içinden geçer. Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır, ezilir. Çalışması bozulur.
        Bel fıtığı tedavi edilmezse sadece cinsel organ çalışma bozuklukları değil, idrar ve dışkılama sıkıntıları bile olabilir. Ayrıca bel hareketlerinde kısıtlılık da olabilir. İhmal etmeyin. Tedaviye başla...
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        Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Suçlu östrojen
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