Karın yağları, yani göbek özellikle kadınları mutsuz ediyor. Göbeği eriten o besinler şöyle sıralanıyor: Yoğurt: Kilo kaybını tetikler. Kemik erimesi riskini azaltır. Yumurta: Obeziteyi önler. Tok tutar. Badem: Günde 10-15 adet tüketmek, yağ yakılmını hızlandırır. Zeytinyağı: Bağışıklığı güçlendirir. Göbeği eritir. Turşu: Probiyotik etkisi gösterir. Yağları yakar. Yeşil çay: Antioksidan deposudur. Toksinlerin atılmasını hızlandırır. Vücuttaki yağları eritir.
Göbek Eriten Besinler: Yağ Yakımını Hızlandıran 6 Mucize Gıda
Karın bölgesindeki yağlardan şikâyet edenler için uzmanların önerdiği besinler dikkat çekiyor. Yoğurttan yeşil çaya kadar birçok doğal gıda, yağ yakımını hızlandırarak kilo kontrolüne destek oluyor.
