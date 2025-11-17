PODCAST CANLI YAYIN

Göbek Eriten Besinler: Yağ Yakımını Hızlandıran 6 Mucize Gıda

Karın bölgesindeki yağlardan şikâyet edenler için uzmanların önerdiği besinler dikkat çekiyor. Yoğurttan yeşil çaya kadar birçok doğal gıda, yağ yakımını hızlandırarak kilo kontrolüne destek oluyor.

Karın yağları, yani göbek özellikle kadınları mutsuz ediyor. Göbeği eriten o besinler şöyle sıralanıyor: Yoğurt: Kilo kaybını tetikler. Kemik erimesi riskini azaltır. Yumurta: Obeziteyi önler. Tok tutar. Badem: Günde 10-15 adet tüketmek, yağ yakılmını hızlandırır. Zeytinyağı: Bağışıklığı güçlendirir. Göbeği eritir. Turşu: Probiyotik etkisi gösterir. Yağları yakar. Yeşil çay: Antioksidan deposudur. Toksinlerin atılmasını hızlandırır. Vücuttaki yağları eritir.

