Gırtlak iltihabına dikkat: Erken tanı hayati önem taşıyor

Gırtlak iltihabı (Larenjit) hastalığında erken tanı ve tedavisi olmayan hastaların, ilerleyen süreçte entübe ya da boğazda delik açılması gibi ciddi sorunlar yaşayabiliyor.

Op. Dr. Tuna Kenar, "Larenjit hastalığının belirtileri seste kalınlaşma, ses kısıklığı, ateş, boğaz ağrısı ve yutkunma güçlüğüdür. Larenjitin küçük çocuklarda da farklı türleri var. Larenjit hastalığında erken tedavi alınmazsa hava yolu tıkanabilir ve nefes almak zorlaşabilir. Bu durumda hastanın sağlıklı hava alabilmesi için entübe etmek ya da boğaza delik açmak gerekiyor. Bu sorunu yaşamamak için zamanında bu konuyla ilgili hekime başvurmak çok önemlidir" dedi.