Astım hastalığına karşı alınması gereken tedbirler!

Bahar ayları, astım ataklarını artırıyor. Doç. Dr. Savaş Özsu, alerjik astımın, ataklar veya semptomun hiç olmadığı dönemlerle seyreden solunum yolu hastalığı olduğunu belirterek alınması gereken tedbirleri açıkladı.

Hastalığın oluşumunda genetik faktörlerin yanı sıra mesleki maruziyet ve sigaranın etkili olduğunu belirtti. Astımın çoğunlukla çocukluk döneminde ilk semptomlarını gösterdiğini söyleyen Doç. Dr. Özsu, genellikle de 40 yaşın altında ortaya çıktığını vurguladı. Astım tedavisinde başarılı sonuçlar elde edebilmek için ilaçların düzenli kullanılması gerektiğini söyledi:

MUTLAKA HAVANIZ TEMİZ OLSUN

Astımı azaltmak için evde nem oranını kontrol etmek, filtreli hava temizleyiciler kullanmak ve evdeki alerjenleri azaltmak, solunum egzersizleri, sigara içilmeyen ortamlarda bulunmaktan kaçınmak gerekir.