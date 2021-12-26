Gece yanığı olarak da bilinen zonayı stres çağırıyor!

Gece yanığı adı ile de bilinen zona hastalığı, genellikle 50 yaştan sonra ortaya çıkıyor. Gövdede önce kızarıklık, sonra içi sıvı dolu ağrılı keseciklerle görülüyor. Dr. Bilge Ateş, zonaya neden olan virüsün su çiceğine neden olan virüs olduğunu söylüyor. "Bu virüs yıllarca omurilik boyunca sinir köklerinde saklı kalır ve vücut savunma sisteminin zayıflaması ile ortaya çıkar. İlerleyen yaşa, beslenme bozukluklarına, strese, yorgunluğa ve diğer hastalıklara bağlı olarak zayıflayan bağışıklık sistemi harekete hazır halde bekleyen virüsleri kontrol edemez hale gelince virüsler sinir uçlarından ayrılarak vücutta içi dolu sıvı kabarcıklar meydana getirir. Hayat kalitesini azaltır. Tedavisinin hızla yapılmasında gerekir" diyor.