Gece yanığı olarak da bilinen zonayı stres çağırıyor!

Gece yanığı adı ile de bilinen zona hastalığı, genellikle 50 yaştan sonra ortaya çıkıyor. Gövdede önce kızarıklık, sonra içi sıvı dolu ağrılı keseciklerle görülüyor. Dr. Bilge Ateş, zonaya neden olan virüsün su çiceğine neden olan virüs olduğunu söylüyor. "Bu virüs yıllarca omurilik boyunca sinir köklerinde saklı kalır ve vücut savunma sisteminin zayıflaması ile ortaya çıkar. İlerleyen yaşa, beslenme bozukluklarına, strese, yorgunluğa ve diğer hastalıklara bağlı olarak zayıflayan bağışıklık sistemi harekete hazır halde bekleyen virüsleri kontrol edemez hale gelince virüsler sinir uçlarından ayrılarak vücutta içi dolu sıvı kabarcıklar meydana getirir. Hayat kalitesini azaltır. Tedavisinin hızla yapılmasında gerekir" diyor.
VEREM ELLERİMİZDE
Bulaşıcı olan veremden korunmanın yolu aşıdan geçiyor. Uzmanlar, hastalığa karşı uyarıyor. Doç. Dr. Serdar Kalemci, veremin özellikle kalabalık ortamlarda ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında bulaştığını vurguluyor. "Tüberküloz tedavisi 6 ay sürer. Hasta ilaçlarını düzenli kullanmazsa, mikroplar ilaçlara karşı direnç geliştirir" diyor. Veremden korunmada, doğal besinler de etkili oluyor. Kalemci, vereme şifa olan besinleri sıralıyor: Sarımsak, muz, portakal, karabiber, ceviz, nane, yeşil çay...
KEMİKLERE KAJU GÜCÜ
Sevilen bilir. kuruyemişlerden kaju, bağışıklık sistemini korur. Kansere karşı vücut direncini artırır. Kemikleri güçlendirir.