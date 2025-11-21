Geç saatlerde yemek kalp ve beyin riski artırıyor

Bilim insanları, çoğu kadınlardan oluşan 103 bin yetişkinin yemek alışkanlıklarıyla ilgili 7 yılda toplanan verileri inceledi.Akşam yemeği saatlerinde, belirtilen vakitlerin üzerine geçen her saatte kalp ve beyin damar hastalığı riskini yüzde 6 artırdığı gözlemlendi. 21.00'den sonra yiyenlerin beyin damar hastalığına yakalanma olasılığının, 20.00'den önce yiyenlere kıyasla yüzde 28 daha fazla olduğu bildirildi.