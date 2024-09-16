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Fındık göbeği eritir! İşte faydaları...

En sevilen kuruyemişlerden fındık, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Harvar Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre her gün bir avuç fındık tüketmek, çiğneme sırasında çenede harcanan efor nedeniyle kilo alımını engelliyor. Göbeği eritiyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Eylül 2024
Fındık göbeği eritir! İşte faydaları...

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En sevilen kuruyemişlerden fındık, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Harvar Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre her gün bir avuç fındık tüketmek, çiğneme sırasında çenede harcanan efor nedeniyle kilo alımını engelliyor.

Göbeği eritiyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kemik sağlığını destekleyen fındık, romatizma ağrılarını dindiriyor. Kanserle savaşıyor. Bağışıklığı güçlendiren fındık, kalp ve damar sağlığını koruyor. Diyabet riskini azaltıyor. Kötü kolesterolü düşürüyor. Yaşlanmayı yavaşlatıyor. Saçları ve cildi besliyor.

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