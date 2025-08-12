Fazla turşu mide kanserine davetiye çıkarabilir

Mide kanseri erken evrede belirti vermediği için erken teşhisi de zor oluyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Orçun Yalav, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor. Hastalığın ilk belirtisinin karın ağrısı, mide yanması, dışkıda kan, yorgunluk ve halsizlik olduğunu söylüyor.

Şu bilgileri paylaşıyor: "Hastalığın nedeni genetik ve çevresel olarak iki ana kategoriye ayrılır.

Genetik faktörleri değiştirmek mümkün değildir ancak çevresel faktörlerde bazı yaşam tarzı değişiklikleri yaparak bu hastalığın riskini en aza indirebilirsiniz. Turşu gibi çok fazla tuzlu yiyecekle, işlenmiş etler ile sigara ve alkol kullanımı mide kanseri riskini arttırabilir.

Bu risk faktörlerini azaltmak için tuzlu ve işlenmiş gıdalardan kaçının. Bunların yerine taze sebze, meyve, bol lif içeren tam tahılları da alarak dengeli ve sağlıklı beslenin. Sigara ve alkolü tamamen bırakın.''