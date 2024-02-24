Fazla kilo obeziteye davetiye çıkarıyor! İşte uzmanından tavsiyeler...





4 DAKİKADA SÜPER BEYİN

ABD'de yapılan bir araştırmada yaşları 18'le 97 arasında değişen 10 bin sağlıklı erkek ve kadının beyinleri MRI teknolojisiyle incelendi. Buna göre haftada sadece 25 dakika spor (günde yaklaşık 4 dakika) yapmanın beyni güçlendirmek ve bilişsel gerilemeyi engellemek için önemli olduğu belirlendi. Washington Tıp Üniversitesi'nden Cyrus A. Raji, "Dünya Sağlık Örgütü, haftada 150 dakika fiziksel aktivite öneriyor. Bizim çalışmamızın sonuçlarıysa teşvik edici. Çünkü birçok kişi için başarılması daha kolay bir eşik sunuyor" diyor.



GENÇLİK İKSİRİ AHUDUDU

Ahududu, doğal ağrı kesicidir. Hafızayı güçlendirir. Cildi besler. Kırışıklığı engeller. Kilo vermeyi kolaylaştırır. Sperm kalitesini yükseltir. Doğurganlığı artırır.



BAŞ AĞRISINA LAVANTA

Kokusuyla mest eden lavanta, uyku problemlerini azaltır. Depresyonu önler. Baş ağrısını hafifletir. Kabızlığı ve hazımsızlığı bitirir. Mide bulantısını engeller.



PAPATYA ÇAYI GRİBİN İLACI

Sakinleştirici etkisiyle bilinen papatya çayı, grip ve soğuk algınlığıyla mücadele eder. Kas gevşeticidir. Ağrıları keser. Kan şekerini dengeler. Öksürüğü giderir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN