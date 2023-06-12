Fazla kilo kısırlık riskini artırıyor! Uzmanı tüketilmesi gereken besinleri sıraladı

Kısırlık giderek artıyor. Çiftler tüp bebek merkezlerine başvuruyor. Tedaviyle birlikte beslenme de büyük önem taşıyor. Uz. Dyt. İrem Akpolat, tüp bebek tedavisinde beslenmenin önemine dikkat çekiyor: Öncelikle fazla kilo kısırlık riskini artırıyor.

Tedavide ideal kiloda olmak önem taşıyor. Folik asit ve Omega 3 açısından zengin gıdalar doğurganlık oranını artırıyor. Ispanak, mercimek, börülce, fasulye, brokoli, avokado, pancar ve Brüksel lahanası tüketmek gerekiyor.





PROTEİN DE ÖNEMLİ

Doğru karbonhidrat kaynağı seçimi de çok önemlidir. Özellikle içinde kompleks karbonhidratlar, lifler, vitaminler, mineraller açısından zengin tam tahıllı ürünler, kuru baklagiller mutlaka beslenmede yer almalıdır. Anne adayları yeterli protein tüketmeye de özen göstermelidirler.