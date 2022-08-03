Fazla kilo cinsel yaşamı da olumsuz etkiliyor!





CAN DÜŞMANI KONSERVE

Genellikle yaz aylarında hazırlanan konserveler, sebze ve meyvelerde doğal olarak bulunan bir bakterinin dikkat edilmediği takdirde ölüm riski taşıyor! Dr. Hilal Demirkesen Bıçak, konserve yaparken dikkat edilmesi gerekenleri sıralıyor: Sıcak dolum tercih edilmelidir. Malzemeleri öncelikli olarak steril hale getirmeliyiz. Ev ortamında bu sterilizasyonu kaynatarak yapabiliriz. Cam kavanozlar tercih edilmelidir. Cam kavanozlarımızı öncesinde kaynatalım, kapakları, paslanmamış, zedelenmemiş şekilde kapaklar tercih edelim" diyor.



EGZAMAYA YAĞ ÇEK!

Egzama, daha çok alerji ve stres sonucu ortaya çıkan deri hastalığı olarak biliniyor. Ciltte kızarıklığa ve kaşıntıya yol açıyor. Uzmanlar, egzamaya çare doğal yağları sıralıyor:

SARDUNYA YAĞI: Tahriş olmuş ciltteki şişlik ve ağrıyı azaltır.

BERGAMOT YAĞI: İltihabı azaltır. Cildi daha çabuk iyileştirir.

LAVANTA YAĞI: Anti enlamatuar etki gösterir. Kaşıntıyı giderir. Kızarıklığı ve tahrişi önler.

KEKİK YAĞI: Ağrı, şişme ve enfeksiyona karşı koruma sağlar.

SEDİR YAĞI: Kaşıntıyı alır.



ÇOK GÜZELSİN AVOKADO!

Zdönemde oldukça popüler hale gelen meyvelerden avokado, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Kalp ve damar sağlığını koruyan, kanserle savaşan bu meyvenin faydaları şöyle sıralanıyor:

Kolesterolü dengeler. Damar sertliğini önler.

Prostat ve meme kanseriyle savaşır.

Cildi besler. Yaşlanmayı geciktirir.

Böbreklere iyi gelir. Taş riskini azaltır.

Kataraktla savaşır.

Saçları besler.

Kilo vermeye yardımcıdır.



HAFIZAYA BAL ETKİSİ

Vitamin ve mineral kaynağı bal, cildi yeniler. Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Damarları temizler. Saç dökülmesini önleyen bal, hafızayı güçlendirir. Kabızlığı engeller.



DİYABETE ÇÖREK OTU

Hamur işlerini lezzetlendiren çörek otu, kolon, prostat ve akciğer kanserine karşı koruma sağlar. Beyin hücrelerini güçlendirir ve Alzheimer'dan korur. Yüksek kolesterolü düşürür.



PANKREASA KEREVİZ

Lifli içeriği sayesinde kereviz, kolesterolü düşürür. Kan basınını dengeler. Sindirimi hızlandıran kereviz, böbrekleri güçlendirir. Pankreas kanserinin ilacıdır.