Fazla kilo cinsel yaşamı da olumsuz etkiliyor!

Eskiler, 'Bir dirhem et, bin ayıp örter' diyor ancak fazla kilo başımıza dert açıyor! Beslenme şekli ve alışkanlıklarının sonucu olarak ortaya çıkan fazla kilo, üreme sağlığını da bozuyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Erol, kilo problemi yaşayan erkeklerde kısırlığın daha sık görüldüğünü belirtiyor. "Yapılan laboratuvar çalışmaları, kilo problemine bağlı olarak testisten salgılanan bazı moleküllerin eksildiğini ve üreme yeteneğinin doğrudan azaldığını ortaya koymaktadır. Akdeniz tipi beslenme şekli benimseyip antioksidan içerikli yiyecekler tüketerek erkekte üreme sağlığını koruyabiliriz" diyor. Prof. Dr. Bülent Erol, kısırlığı bitirecek önerileri sıralıyor:
Günlük yürüyüşler ve egzersizler yapın.
Akdeniz tarzı beslenin. Daha az kırmızı et, daha çok sebze ve meyve tüketin.
Nar, böğürtlen, çilek, karadut gibi antioksidan içeren kırmızı meyveler tüketin.
Zerdeçal, kimyon, zencefil, keklik otu gibi baharatları çok sevin.
CİLTTEN TEHLİKELİ!
Güneş, cilt hastalıklarını da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, güneş yanıkları, mantar enfeksiyonları, isilikler, güneş alerjileri, derin kırışıklıklar, erken cilt yaşlanması, cilt lekeleri, kanser öncesi deri keratozları ve cilt kanseri gibi hastalıklara karşı uyarılarda bulunuyor. Dr. Oğuz Küçükçakır, "Güneş yanıklarından korunmak için bahar mevsiminden sonbahar mevsimine kadar, dışarıya çıkmadan 15 dakika önce, güneş koruyucuyu güneş gören cilt bölgelerinize sürülmeli ve dışarıdayken en az 2 saatte bir tekrar edilmelidir" diyor.
ANNE SÜTÜ OBEZİTEDEN KORUR
Araştırmalar, anne sütünün faydalarını gözleri önüne seriyor. Dr. Nurten Elkin, anne sütünün ve emzirmenin önemine vurgu yapıyor. Anne sütünün doğumdan itibaren iki yaşın sonuna kadar devam eden beyin gelişimi sürecinde büyüme ve gelişmenin ideal şartlarda olabilmesi için kritik önem taşıdığını belirtiyor. "Anne sütü, bebeklerde duyusal ve bilişsel gelişimi destekler, ani bebek ölüm sendrom riskini azaltır ve ileri yaşlarda görülen tip II diyabet, kalp damar hastalıkları, obezite ve inme riskini azaltır. İlk 6 ay tek başına, 24 aya kadar olan süreçte ise ek besinlerle desteklenmiş anne sütü bebek beslenmesi ve sağlığı için önem taşıyor" diyor.