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    Fazla kilo cinsel yaşamı da olumsuz etkiliyor!

    Fazla kilo, özellikle erkeklerde kısırlığa yol açıyor. Uzmanlar, Akdeniz tipi beslenmeyi öneriyor. İşte sizler için derlediğimiz 3 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Kısırlık göbekte

    Eskiler, 'Bir dirhem et, bin ayıp örter' diyor ancak fazla kilo başımıza dert açıyor! Beslenme şekli ve alışkanlıklarının sonucu olarak ortaya çıkan fazla kilo, üreme sağlığını da bozuyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Erol, kilo problemi yaşayan erkeklerde kısırlığın daha sık görüldüğünü belirtiyor. "Yapılan laboratuvar çalışmaları, kilo problemine bağlı olarak testisten salgılanan bazı moleküllerin eksildiğini ve üreme yeteneğinin doğrudan azaldığını ortaya koymaktadır. Akdeniz tipi beslenme şekli benimseyip antioksidan içerikli yiyecekler tüketerek erkekte üreme sağlığını koruyabiliriz" diyor. Prof. Dr. Bülent Erol, kısırlığı bitirecek önerileri sıralıyor:
    Günlük yürüyüşler ve egzersizler yapın.
    Akdeniz tarzı beslenin. Daha az kırmızı et, daha çok sebze ve meyve tüketin.
    Nar, böğürtlen, çilek, karadut gibi antioksidan içeren kırmızı meyveler tüketin.
    Zerdeçal, kimyon, zencefil, keklik otu gibi baharatları çok sevin.



    CİLTTEN TEHLİKELİ!
    Güneş, cilt hastalıklarını da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, güneş yanıkları, mantar enfeksiyonları, isilikler, güneş alerjileri, derin kırışıklıklar, erken cilt yaşlanması, cilt lekeleri, kanser öncesi deri keratozları ve cilt kanseri gibi hastalıklara karşı uyarılarda bulunuyor. Dr. Oğuz Küçükçakır, "Güneş yanıklarından korunmak için bahar mevsiminden sonbahar mevsimine kadar, dışarıya çıkmadan 15 dakika önce, güneş koruyucuyu güneş gören cilt bölgelerinize sürülmeli ve dışarıdayken en az 2 saatte bir tekrar edilmelidir" diyor.



    ANNE SÜTÜ OBEZİTEDEN KORUR
    Araştırmalar, anne sütünün faydalarını gözleri önüne seriyor. Dr. Nurten Elkin, anne sütünün ve emzirmenin önemine vurgu yapıyor. Anne sütünün doğumdan itibaren iki yaşın sonuna kadar devam eden beyin gelişimi sürecinde büyüme ve gelişmenin ideal şartlarda olabilmesi için kritik önem taşıdığını belirtiyor. "Anne sütü, bebeklerde duyusal ve bilişsel gelişimi destekler, ani bebek ölüm sendrom riskini azaltır ve ileri yaşlarda görülen tip II diyabet, kalp damar hastalıkları, obezite ve inme riskini azaltır. İlk 6 ay tek başına, 24 aya kadar olan süreçte ise ek besinlerle desteklenmiş anne sütü bebek beslenmesi ve sağlığı için önem taşıyor" diyor.



        CAN DÜŞMANI KONSERVE
        Genellikle yaz aylarında hazırlanan konserveler, sebze ve meyvelerde doğal olarak bulunan bir bakterinin dikkat edilmediği takdirde ölüm riski taşıyor! Dr. Hilal Demirkesen Bıçak, konserve yaparken dikkat edilmesi gerekenleri sıralıyor: Sıcak dolum tercih edilmelidir. Malzemeleri öncelikli olarak steril hale getirmeliyiz. Ev ortamında bu sterilizasyonu kaynatarak yapabiliriz. Cam kavanozlar tercih edilmelidir. Cam kavanozlarımızı öncesinde kaynatalım, kapakları, paslanmamış, zedelenmemiş şekilde kapaklar tercih edelim" diyor.

        EGZAMAYA YAĞ ÇEK!
        Egzama, daha çok alerji ve stres sonucu ortaya çıkan deri hastalığı olarak biliniyor. Ciltte kızarıklığa ve kaşıntıya yol açıyor. Uzmanlar, egzamaya çare doğal yağları sıralıyor:
        SARDUNYA YAĞI: Tahriş olmuş ciltteki şişlik ve ağrıyı azaltır.
        BERGAMOT YAĞI: İltihabı azaltır. Cildi daha çabuk iyileştirir.
        LAVANTA YAĞI: Anti enlamatuar etki gösterir. Kaşıntıyı giderir. Kızarıklığı ve tahrişi önler.
        KEKİK YAĞI: Ağrı, şişme ve enfeksiyona karşı koruma sağlar.
        SEDİR YAĞI: Kaşıntıyı alır.

        ÇOK GÜZELSİN AVOKADO!
        Zdönemde oldukça popüler hale gelen meyvelerden avokado, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Kalp ve damar sağlığını koruyan, kanserle savaşan bu meyvenin faydaları şöyle sıralanıyor:
        Kolesterolü dengeler. Damar sertliğini önler.
        Prostat ve meme kanseriyle savaşır.
        Cildi besler. Yaşlanmayı geciktirir.
        Böbreklere iyi gelir. Taş riskini azaltır.
        Kataraktla savaşır.
        Saçları besler.
        Kilo vermeye yardımcıdır.

        HAFIZAYA BAL ETKİSİ
        Vitamin ve mineral kaynağı bal, cildi yeniler. Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Damarları temizler. Saç dökülmesini önleyen bal, hafızayı güçlendirir. Kabızlığı engeller.

        DİYABETE ÇÖREK OTU
        Hamur işlerini lezzetlendiren çörek otu, kolon, prostat ve akciğer kanserine karşı koruma sağlar. Beyin hücrelerini güçlendirir ve Alzheimer'dan korur. Yüksek kolesterolü düşürür.

        PANKREASA KEREVİZ
        Lifli içeriği sayesinde kereviz, kolesterolü düşürür. Kan basınını dengeler. Sindirimi hızlandıran kereviz, böbrekleri güçlendirir. Pankreas kanserinin ilacıdır.
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        Haberler Sağlık Fazla kilo cinsel yaşamı da olumsuz etkiliyor!
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