Fazla kilo başarıyı düşürür! Uzmanından tüp bebek tedavisiyle ilgili bilinmesi gerekenler

Kısırlık, günümüzde çiftler arasında giderek artıyor. Doğal yollarla hamilelik oluşmaması durumunda, çiftler tüp bebek tedavisine başvuruyor. Bu tedavide, kilodan kronik hastalıklara, beslenmeden çevresel faktörlere kadar pek çok durum etkili oluyor. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, tüp bebek tedavisiyle ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor.

EMBRİYO KALİTESİ ÖNEMLİ

Tüp bebek tedavisinde çiftler kimi zaman ilk yapılan transfer işleminde gebeliği yakalıyor. Bazı durumlarda 2, hatta 3. ve 4. denemelerde gebelik sağlanıyor. Bazen o da mümkün olmuyor! Bu sebeple tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarının önüne geçilmesi için doktora başvurulması gerekiyor. Embriyo kalitesi ve rahim içi dokusu, tüp bebek tedavisini etkileyen faktörler arasında yer alıyor.