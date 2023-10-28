Böbrek düşmanı tansiyon! Nefroloji Uzmanı Dr. Rana Ömürova diyabet ve hipertansiyonun yol açtığı tehlikeye değindi...

Kronik hastalıklar, hayati organlara zarar veriyor. Nefroloji Uzmanı Dr. Rana Ömürova, özellikle diyabet ve hipertansiyonun yol açtığı tehlikeye değiniyor. Kronik böbrek yetmezliğinin yüzde 60'ının bu iki sağlık sorunundan kaynaklandığını belirtiyor. Önerilerini sıralıyor: Yemeklerde tuz miktarını azaltın. Bunun yerine dereotu, maydanoz, limon ve sarımsak kullanın. Turşu ve konserve tüketimini sınırlandırın. Sebze-meyve yiyin.





MİGRENLE SAVAŞIN

En sık görülen baş ağrısı tipi olan migren, birçok kişinin günlük hayatını ve yaşam kalitesini etkiliyor. Çocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebru Kolsal, bu hastalığın günümüzde çocukları bile tehdit ettiğini belirtiyor. "Migreni olan hastanın düzenli uyuması gerekir. Ayrıca uzun süren açlık, ağrıyı tetikler. Bu nedenle öğünler atlanmamalı. Katkı maddeli çikolata, çay, kahve ve mayalı içeceklerden de uzak durulmalı" diyor.

AĞRI KESİCİ BİBERİYE

A ve C vitamini deposu biberiye, beyin sağlığını korur. Kokusu, hafızayı güçlendirir. Alzheimer'la savaşır. Kronik baş ağrısına iyi gelir. Cildi besler. Yaraların iyileşmesini hızlandırır. Kabızlıkla savaşır. Selülitleri yok eder.

PEKMEZ NEFES AÇAR

Bağırsakları koruyarak sindirimi güçlendiren pekmez, mide dostudur. Akciğeri temizler. Kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Enfeksiyonlara savaş açar.

MİDE IÇIN KEFİR İÇİN

Probiyotik deposu kefir, bağışıklığı güçlendirir. Kolesterolü düşürür. Böbreklerdeki taşı ve kumu döker. Sedef ve egzamayla savaşır. Mideyi korur.



BAK ŞU YUMURTAYA

40'lı yaşlardan sonra katarakt ve sarı nokta hastalıkları sık görülür hale geliyor. Uzmanlar, bu hastalıklara karşı sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Keskin gözlere sahip olmak için tüketilmesi gereken besinleri sıralıyor:

Karalahana: Kanserle mücadele eder. İçerdiği vitaminler sayesinde gözleri besler. Katarakta karşı korur.

Brokoli: Görme kalitesini iyileştirir.

Yumurta: Gözleri besler. Görme hasarlarını giderir. Katarakt riskini azaltır.

Portakal: Retinayı güçlen dirir. Katarakta karşı korur.

BALIKLAMA SAĞLIK

Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona erdi. Balık tezgahları şenlendi! Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Duygu Yıldırım, şifa deposu balığın faydalarıyla ilgili bilgilendirdi. Balığın kolesterol seviyelerini düşürdüğünü ve kemikleri güçlendirdiğine dikkat çekti. Sözlerine şöyle devam etti: Sık balık tüketenlerde Alzheimer riski düşüktür. Balığın yeşil yapraklı sebzeler ve limon ile tüketilmesi, faydalarını artırır.