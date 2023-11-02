Excimer lazer ile gözlük ve lense elveda!

Halk arasında göz çizdirme olarak bilinen excimer lazer, gözlük kullanımını ortadan kaldırmak için uygulanıyor. Olumlu sonuçlar veriyor. Dr. Bülent Raşit Tuncel, yöntemin son 2 yıl içinde göz numarası 0.50'den fazla artmayan hastalarda uygulandığını söylüyor. "Miyopi için -1.00 ile -10.00 arası, hipermetropi için +1.00 ile +6.00 arası, astigmat için -1.00 ile -6.00 arası numara aralığı şartı bulunuyor" diyor. Bilgisayar başında yoğun çalışanların bu operasyon için uygun adaylar olabileceğini belirtiyor.
ÖFKELİLER DAHA BAŞARILI
Amerika Birleşik Devleti'nde yapılan bir araştırmada 1400'den fazla kişinin verileri analiz edildi. Öfkelenmenin belirli durumlarda daha başarılı sonuçlar elde etmeye yardımcı olabileceği belirlendi. Çalışmada, genellikle olumlu duyguların olumsuz duygulara göre daha fazla tercih edildiği ifade edildi. Ancak araştırmada, olumsuz duyguların bazı anlarda fırsata çevrilerek etkili sonuçlar yaratabileceğinin altı çizildi.
İLTİHAP DÜŞMANI ZENCEFİL
Tüm besinler arasında en etkili ve en keskin tada sahip olan zencefil, vücuda faydaları sebebiyle mutfakların olmazsa olmazı arasında yer alıyor. Birçok ilacın yapımında da kullanılan zencefil, en iyi iltihap sökücü olarak biliniyor. Kanser hücrelerinin büyümesini engelliyor. Mide bulantısını geçiriyor. Şişkinlik sorununu hafifletiyor. Doğal ağrı kesici olarak biliniyor. Kan şekerini düzenliyor. Kötü kolesterolü düşürüyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Solunum yolu hastalıklarını hafifletiyor. Metabolizmayı hızlandırıyor.
SİRKE GÜZELLİĞİ
Elma sirkesi, yemeklerde, salata soslarında ve gıdaların saklanmasında koruyucu madde olarak kullanılıyor. Faydaları saymakla bitmiyor. Yüzdeki sivilce ve akne oluşumunu engelliyor. Kan şekerini düşürüyor. Tokluk hissi veriyor. Bu sayede zayıflatıyor. Kolesterolü düşürüyor. Kalp rahatsızlıkları riskini azaltıyor. Kansere karşı koruyor. Migren ağrısını hafifletiyor.
OBEZİTEYE KARŞI BAL
Bal, canlılık verir. Nekahat döneminde hastanın ayağa kalkmasına yardım eder. Kansızlığa iyi gelir. İltihaptan korur. Obezite riskini azaltır.
ŞİŞKİNLİĞE KAKULE
Kakule, gaz giderir. Sindirime yardımcı olur. Şişkinlik ve mide kramplarının tedavisinde oldukça etkilidir. Enfeksiyonlarla mücadele eder.
KABIZLIĞA KUŞBURNU
Kuşburnu, gözleri korur. Cildi güzelleştirir. Kansızlığa iyi gelir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kabızlığı önler. Kansere karşı korur. Kötü kolesterolü düşürür. Eklem ağrılarını dindirir.