Excimer lazer ile gözlük ve lense elveda!

Halk arasında göz çizdirme olarak bilinen excimer lazer, gözlük kullanımını ortadan kaldırmak için uygulanıyor. Olumlu sonuçlar veriyor. Dr. Bülent Raşit Tuncel, yöntemin son 2 yıl içinde göz numarası 0.50'den fazla artmayan hastalarda uygulandığını söylüyor. "Miyopi için -1.00 ile -10.00 arası, hipermetropi için +1.00 ile +6.00 arası, astigmat için -1.00 ile -6.00 arası numara aralığı şartı bulunuyor" diyor. Bilgisayar başında yoğun çalışanların bu operasyon için uygun adaylar olabileceğini belirtiyor.





ÖFKELİLER DAHA BAŞARILI

Amerika Birleşik Devleti'nde yapılan bir araştırmada 1400'den fazla kişinin verileri analiz edildi. Öfkelenmenin belirli durumlarda daha başarılı sonuçlar elde etmeye yardımcı olabileceği belirlendi. Çalışmada, genellikle olumlu duyguların olumsuz duygulara göre daha fazla tercih edildiği ifade edildi. Ancak araştırmada, olumsuz duyguların bazı anlarda fırsata çevrilerek etkili sonuçlar yaratabileceğinin altı çizildi.