Evde yapılabilecek ışıltılı ve sağlıklı cilt için doğal maskeler!

Herkes ışıltılı ve sağlıklı bir cilde sahip olmanın hayalini kuruyor. İngiliz uzmanlar ise evde yapılabilecek doğal maskeleri şöyle açıklıyor.

Aloe Vera: Aloe vera yaprağını kesip içinde jeli yaralara uygulayın. 30 dakika bekleyip durulayın.

Limon: Parmak uçlarınızla sivilce izlerinin üzerine limon suyu uygulayın. 10 dakika bekletip durulayın.

Hindistan cevizi yağı: Cilde sürün. 5-10 dakika boyunca masaj yapın. Bir saatin ardından durulayın.

Elma sirkesi: Hücreleri onarır. Bunun için sirke ve suyu karıştırın. Yaralara uygulayın. 5 dakika bekletip yıkayın.

Kuşburnu yağı: Cildi sakinleştirir ve onarır. İçerdiği antioksidanlar ile cildi gençleştirir.

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