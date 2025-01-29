Evde yapılabilecek ışıltılı ve sağlıklı cilt için doğal maskeler!

Herkes ışıltılı ve sağlıklı bir cilde sahip olmanın hayalini kuruyor. İngiliz uzmanlar ise evde yapılabilecek doğal maskeleri şöyle açıklıyor.
Aloe Vera: Aloe vera yaprağını kesip içinde jeli yaralara uygulayın. 30 dakika bekleyip durulayın.
Limon: Parmak uçlarınızla sivilce izlerinin üzerine limon suyu uygulayın. 10 dakika bekletip durulayın.
Hindistan cevizi yağı: Cilde sürün. 5-10 dakika boyunca masaj yapın. Bir saatin ardından durulayın.
Elma sirkesi: Hücreleri onarır. Bunun için sirke ve suyu karıştırın. Yaralara uygulayın. 5 dakika bekletip yıkayın.
Kuşburnu yağı: Cildi sakinleştirir ve onarır. İçerdiği antioksidanlar ile cildi gençleştirir.