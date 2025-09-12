SON DAKİKA
Estetik uygulamalarda artış var ama riskler de büyüyor

Dolgu ve benzeri estetik işlemlere olan ilgi giderek artıyor. Ancak uzmanlar, uzman hekim kontrolü olmadan yapılan uygulamaların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Körlükten enfeksiyona kadar birçok risk kapıda.

12 Eylül 2025
Türkiye'de ve dünyada estetik uygulamalara ilgi artıyor. İşlemlerin ehil ellerde uygun şartlarda yapılması gerekiyor. Uzmanlar, "Çok fazla uygulamalar yapılıyor, uzman hekim kontrolünde yapılması, risklerin hastalara anlatılması gerekiyor. Hastaların yüzlerinde nodüller, akıntılar meydana gelebiliyor ve hasta bu şekilde aylarca da dolaşabiliyor. Dolgu enjeksiyonları sonucu körlük gelişebiliyor, zamanında müdahale edemezseniz körlük kalıcı hale gelebiliyor. Kişilerin iyice araştırdıktan sonra güvenilir merkezlere müracaat etmeleri gerekiyor." diyor.

