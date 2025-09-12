Estetik uygulamalarda artış var ama riskler de büyüyor

Türkiye'de ve dünyada estetik uygulamalara ilgi artıyor. İşlemlerin ehil ellerde uygun şartlarda yapılması gerekiyor. Uzmanlar, "Çok fazla uygulamalar yapılıyor, uzman hekim kontrolünde yapılması, risklerin hastalara anlatılması gerekiyor. Hastaların yüzlerinde nodüller, akıntılar meydana gelebiliyor ve hasta bu şekilde aylarca da dolaşabiliyor. Dolgu enjeksiyonları sonucu körlük gelişebiliyor, zamanında müdahale edemezseniz körlük kalıcı hale gelebiliyor. Kişilerin iyice araştırdıktan sonra güvenilir merkezlere müracaat etmeleri gerekiyor." diyor.

