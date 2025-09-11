Probiyotiklerle sağlıklı yaşam: Kefir, yoğurt ve elma sirkesi nasıl fayda sağlar?

Sağlıklı hayatın yolu, doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Eda Balcı, probiyotiklerin hayatımızdaki önemine değiniyor.

Balcı, "Probiyotik denildiğinde ilk akla gelen besinlerden biri kefirdir. İçerdiği yararlı bakteriler sayesinde sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı etkilidir. Bir diğer probiyotik kaynağı ise yoğurttur. Yoğurt, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar." diyor.

Elma sirkesinin de iyi bir probiyotik kaynağı olduğunu belirten Balcı, "Elma sirkesi kan şekerini ve kolesterolü dengeler. Günde 1-1.5 yemek kaşığı tüketilebilir." bilgisini veriyor.