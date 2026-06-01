En iyi güneş kremi kaç faktör olmalı? SPF 30 ve SPF 50 arasındaki farkı uzman açıkladı

Bu nedenle SPF 100 kullanan kişilerin daha uzun süre güneşte kalabileceklerini düşünmeleri yanlış bir güven hissi oluşturabiliyor.

Yüzme, deniz veya yoğun fiziksel aktivite planlayan kişilerin ise suya dayanıklı ürünleri kullanmaları öneriliyor.

Bu nedenle hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruma sağlayan ürünlerin tercih edilmesi tavsiye ediliyor.

SPF değeri yalnızca UVB ışınlarına karşı korumayı ifade ediyor. Oysa UVA ışınları da cilt yaşlanması, kırışıklıklar ve bazı cilt kanseri türleriyle ilişkilendiriliyor.

GÜNEŞ KREMİ NE SIKLIKLA YENİLENMELİ?

Dermatologlar, güneş koruyucunun yalnızca sürülmesinin yeterli olmadığını vurguluyor.

Korumanın devam etmesi için güneş kreminin en az iki saatte bir yenilenmesi gerekiyor. Yüzme, denize girme veya yoğun terleme sonrası ise ürünün yeniden uygulanması tavsiye ediliyor.

GÜNEŞTEN KORUNMANIN TEK YOLU KREM DEĞİL

Uzmanlara göre etkili güneş koruması yalnızca güneş kremi kullanımıyla sınırlı kalmamalı.

Özellikle güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler olan 10.00 ile 16.00 arasında doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılması öneriliyor.

Ayrıca geniş kenarlı şapka, UV korumalı güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetlerin kullanılması da cildi zararlı ışınlara karşı korumada önemli rol oynuyor.

