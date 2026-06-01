En iyi güneş kremi kaç faktör olmalı? SPF 30 ve SPF 50 arasındaki farkı uzman açıkladı
Cilt kanseri ve erken yaşlanma riskine karşı uzmanlardan güneş kremi seçimi konusunda hayati uyarılar geldi. Sadece SPF değerine odaklanmanın yetersiz olduğunu belirten dermatologlar, hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruma sağlayan "geniş spektrumlu" ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Peki güneş kremi kaç saatte bir yenilenmeli? İşte dermatoloji uzmanlarının güneşten korunma rehberi.
- Dr. Adewole Adamson ve Dr. Marisa Garshick, güneş koruma faktörlerinin doğru anlaşılmasının cilt sağlığı için önemli olduğunu belirtiyor.
- SPF değeri yükseldikçe koruma oranı artsa da bu artış beklenenden daha azdır.
- Dermatologlar, günlük kullanım için en az SPF 30 koruma sağlayan ürünlerin tercih edilmesini öneriyor.
- SPF değeri yalnızca UVB ışınlarına karşı koruma sağladığı için geniş spektrumlu ürünlerin kullanılması tavsiye ediliyor.
- SPF 100 ürünler UVB ışınlarının yaklaşık yüzde 99'unu filtreler, ancak tam koruma sağlamaz.
ABD'de görev yapan dermatolog ve Texas Üniversitesi Austin Kampüsü Tıp Fakültesi öğretim üyesi Dr. Adewole Adamson ile NewYork-Presbyterian Weill Cornell Medicine Klinik Dermatoloji Profesörü Dr. Marisa Garshick, güneş koruma faktörlerinin doğru anlaşılmasının cilt sağlığı açısından önemli olduğunu belirtiyor.
Uzmanlara göre SPF değeri yükseldikçe koruma oranı artsa da bu artış birçok kişinin düşündüğü kadar büyük değil.
SPF NE ANLAMA GELİYOR?
SPF, "Sun Protection Factor" yani güneş koruma faktörü anlamına geliyor. Bu değer, cildi güneş yanıklarına neden olan UVB ışınlarına karşı ne ölçüde koruduğunu gösteriyor.
Uzmanlar, SPF değerinin yükselmesinin korumanın aynı oranda arttığı anlamına gelmediğine dikkat çekiyor.
Örneğin SPF 30 içeren bir güneş kremi UVB ışınlarının yaklaşık yüzde 97'sini filtrelerken, SPF 50'li ürünlerde bu oran yaklaşık yüzde 98 seviyesine çıkıyor.
|SPF Değeri
|UVB Filtreleme Oranı
|Uzman Notu
|SPF 30
|%97
|Günlük kullanım için asgari sınır
|SPF 50
|%98
|Eksik uygulama riskine karşı daha güvenli
|SPF 100
|%99
|Tam koruma sağlamaz, sahte güven verir
UZMANLAR EN AZ SPF 30 ÖNERİYOR
Dermatologlar, günlük kullanım için en az SPF 30 koruma sağlayan ürünlerin tercih edilmesini öneriyor.
Bunun en önemli nedenlerinden biri ise kullanıcıların çoğunun güneş kremini yeterli miktarda sürmemesi. Uzmanlara göre yüksek SPF değerine sahip ürünler, eksik uygulama durumunda bir miktar daha fazla koruma sağlayabiliyor.
Bununla birlikte güneş kremi seçerken yalnızca SPF değerine odaklanmanın doğru olmadığı vurgulanıyor.
SADECE SPF DEĞERİNE BAKMAK YETERLİ DEĞİL
Uzmanlar, ürün üzerinde yer alan "geniş spektrumlu" (broad spectrum) ibaresine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.
SPF değeri yalnızca UVB ışınlarına karşı korumayı ifade ediyor. Oysa UVA ışınları da cilt yaşlanması, kırışıklıklar ve bazı cilt kanseri türleriyle ilişkilendiriliyor.
Bu nedenle hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruma sağlayan ürünlerin tercih edilmesi tavsiye ediliyor.
Yüzme, deniz veya yoğun fiziksel aktivite planlayan kişilerin ise suya dayanıklı ürünleri kullanmaları öneriliyor.
SPF 100 TAM KORUMA SAĞLIYOR MU?
Uzmanlara göre SPF 100 kullanmak, güneş ışınlarının tamamını engellemek anlamına gelmiyor.
SPF 100 içeren ürünler UVB ışınlarının yaklaşık yüzde 99'unu filtreleyebiliyor. Ancak SPF değeri yükseldikçe elde edilen ek koruma oranı giderek azalıyor.
Bu nedenle SPF 100 kullanan kişilerin daha uzun süre güneşte kalabileceklerini düşünmeleri yanlış bir güven hissi oluşturabiliyor.
GÜNEŞ KREMİ NE SIKLIKLA YENİLENMELİ?
Dermatologlar, güneş koruyucunun yalnızca sürülmesinin yeterli olmadığını vurguluyor.
Korumanın devam etmesi için güneş kreminin en az iki saatte bir yenilenmesi gerekiyor. Yüzme, denize girme veya yoğun terleme sonrası ise ürünün yeniden uygulanması tavsiye ediliyor.
GÜNEŞTEN KORUNMANIN TEK YOLU KREM DEĞİL
Uzmanlara göre etkili güneş koruması yalnızca güneş kremi kullanımıyla sınırlı kalmamalı.
Özellikle güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler olan 10.00 ile 16.00 arasında doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılması öneriliyor.
Ayrıca geniş kenarlı şapka, UV korumalı güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetlerin kullanılması da cildi zararlı ışınlara karşı korumada önemli rol oynuyor.