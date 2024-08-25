Elde uyuşma ve karıncalanma varsa dikkat! Karpal tünel sendromunun habercisi olabilir

Modern hayat fiziksel sorunları da beraberinde getiriyor. Bunların başında karpal tünel sendromu geliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Aybars Kıvrak konuyla ilgili şunları söylüyor:

BELİRTİLERİ:

- Uyuşma veya karıncalanma: En sık semptomlardan birisidir. Elde (özellikle baş parmak, işaret parmağı, orta parmağı) uyuşma veya karıncalanma ve elektrik çarpma hissiyatı görülür.

- Güçsüzlük: Elde meydana gelen uyuşma veya karıncalanmaya bağlı olarak hastalar tuttukları objeleri düşürebilir. Bunun yanı sıra kasların zayıflamasına bağı olarak da elde güçsüzlük oluşur. Bu belirtiler, median sinirin karpal tünel adı verilen dar bir geçitte sıkışması sonucu ortaya çıkar.



NEDENLERİ:

- Tekrarlayan hareketler: Klavye kullanımı, dikiş dikme, boyama gibi tekrarlayan el ve bilek hareketleri.

- Genetik yatkınlık: Ailede karpal tünel sendromu öyküsü olan kişilerde risk artar.

- Hamilelik: Gebelik sırasında hormonal değişiklikler nedeniyle karpal tünel sendromu görülme ihtimali artar.

- Kronik hastalıklar: Diyabet, tiroid bozuklukları ve romatoid artrit gibi durumlar sinir sıkışma ihtimalini artırır.