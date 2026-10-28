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Hırıltılı nefes KOAH belirtisi olabilir! Akciğer kanseri riski 5 kat daha yüksek

Hırıltılı nefes, öksürük ve nefes darlığı KOAH'ın belirtileri arasında yer alıyor. Özellikle 40 yaş üstünde daha sık görülen hastalıkta sigara en büyük risk. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erkan Ceylan, KOAH hastalarında 10 yılda akciğer kanseri gelişme riskinin 5 kat yüksek olduğunu belirtti.

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Hırıltılı nefes KOAH belirtisi olabilir! Akciğer kanseri riski 5 kat daha yüksek

KOAH, yani Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, günümüzün en sık görülen göğüs hastalıkları arasında yer alıyor. Nefes yollarında mikrobik olmayan iltihaplanmaya bağlı olarak ilerleyici seyrediyor. Tüm dünyada üçüncü ölüm nedeni haline gelen KOAH'ta sigara, en büyük risk olarak gösteriliyor.

Hırıltılı nefes, geçmeyen öksürük ve nefes darlığı, sinsi ilerleyen KOAH'ın belirtileri arasında yer alıyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Hırıltılı nefes, geçmeyen öksürük ve nefes darlığı, sinsi ilerleyen KOAH'ın belirtileri arasında yer alıyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erkan Ceylan, sinsi ilerleyen bu hastalığın ülkemizde 40 yaş üstü kişilerde daha çok görüldüğünü belirtiyor. Öyle ki KOAH, nefes darlığı, hırıltı, göğüste sıkışma, öksürük-balgam, sık solunum yolu enfeksiyonları, halsizlik, ileri dönemde kilo kaybı gibi şikâyetlere yol açıyor. Prof. Dr. Ceylan, KOAH'ın kanser ve diğer hastalıklarla ilişkisi hakkında "KOAH hastalarında 10 yıl içerisinde akciğer kanseri gelişme riski 5 kat daha yüksektir. Ayrıca KOAH kalp yetmezliği, damar tıkanıklığı ve zatürreye zemin hazırlar" uyarısında bulunuyor.

Özellikle 40 yaş üstü kişilerde daha sık görülen KOAH'ın en büyük risk faktörü sigara olarak gösteriliyor.Özellikle 40 yaş üstü kişilerde daha sık görülen KOAH'ın en büyük risk faktörü sigara olarak gösteriliyor.

KOAH'ın kontrol altına alınabileceğini de belirterek "Ortam havasının temiz tutulması, sigaranın bırakılması, fiziksel aktivite, grip ve zatürre aşılarının düzenli yapılması önemlidir" diyor.

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Ahmet Can Aras
Ahmet Can Aras Takvim.com.tr Sağlık

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