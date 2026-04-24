Beyin dopamini üreten hücreler, hareketlerin kontrolü, uyumu ve akıcılığından sorumlu oluyor. Nörolojik bir hastalık olan Parkinson da beyin hücrelerinin birbirleriyle haberleşmesini sağlayan maddeyi üreten hücrelerin bozulması sonucu meydana geliyor. Hastalık, genellikle 50'li yaşlarda başlasa da klinik bulguların yerleşmesi 60'lı yaşları buluyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Güven Arslan, Parkinson hastalığıyla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

İFADELER DONUKLU OLUR

Hastalığın belirgin bulguları hareketlerde yavaşlama, ifadelerde donukluk ve el titremesidir. Özellikle istirahat halindeyken olan bir titreme söz konusu. Genellikle asimetrik olmakla birlikte hastalık ilerledikçe bu titreme her iki ele de yayılmaktadır. Hastaların çok yavaş yürüdüğünü, konuşmakta zorlandığını, ifadelerinin çok donuk olduğunu görmekteyiz. Hastalığın aslında en erken bulguları arasında koku kaybı ve kabızlığın olduğu bilinmektedir. Ancak bu noktada diğer bulgular eşlik etmediği için çoğu zaman Parkinson hastalığı akla gelmemektedir. Detaylı inceleme ile teşhise daha erken kavuşulabilir.