Egzama serin hava sever! Uzmanlar korumanın yollarını açıklıyor





BABA BESİNLER

Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan kısırlık, çiftlerin mutluluğunu olumsuz etkiliyor. Dyt. Çağatay Köşkeroğlu, sağlıklı beslenmenin erkeklerdeki testosteron seviyesini desteklediğini söylüyor. Kısırlığı bitirip çocuk sahibi olmayı kolaylaştıran o mucizevi besinleri sıralıyor:

MUZ: İçerdiği bromelain enzimi sayesinde cinsel isteği arttırır.

İSTİRİDYE: Çinko deposudur. Sperm seviyesini artırır.

USKUMRU: D vitaminin en büyük kaynaklarındandır. Testosteron miktarını artırır.

KUŞKONMAZ: İçerdiği Folik Asit vitamini sayesinde testosteron seviyesini destekler.

YUMURTA: İçerdiği E vitamini sayesinde kısırlığın azalmasına yardımcı olur.

ISPANAK: Magnezyum açısından zengindir. Testosteron seviyesini yüzde 24 artırır.

BİTTER ÇİKOLATA: Testosteron miktarının artmasını sağlar. Kısırlığı bitirir.



KOLESTEROL GÖZE GELDİ

Kolesterol toplumda en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, yüksek kolesterolün fiziksel belirtilerine değiniyor. "Ksantelazmalar dediğimiz gözün iç köşesine yakın genellikle sarı renkteki küçük kolesterol topakları belirtilerdendir. Korneal ark dediğimiz durum ise gözünüzün renkli kısmı olan irisinizin etrafındaki soluk beyaz bir halkayı ifade eder. 50 yaşın altındaysanız ve kornea arkınız varsa, FH'ye sahip olduğunuzun güçlü bir işaretidir" bilgisini veriyor. Kolesterolü düşürmek için balık, badem ve kaju ile avokado tüketilmesini öneriyor.



DERTLERE DERMAN BALIK

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, balığın faydalarını sıralıyor: Damarları temizler: Dolaşımı artırır. Pıhtı riskini azaltır. Kalp dostu: Kalbi güçlendirir. Kolesterolü düşürür. Astımı önler: Akciğer güçlendirir. Astımı önler. Gözleri keskinleştirir: Düzenli yağlı tüketimi göz hasarlarını giderir. Depresyondan korur: İçerdiği Omega-3 sayesinde ruh halini iyileştirir. Cildi gençleştirir: Egzama ve sedef hastalığından koruyan balık, cilt kırışıklığını da önler. Eklemlere faydalıdır: Romatizmaya çare olur.



KABIZLIĞA ELMA

Vitamin deposu elma, kanserden korur. Sindirimi hızlandırır. Kabızlığı engeller. Mideyi güçlendirir. Akciğer kanseriyle mücadele eden elma, kansızlığı bitirir. Kan şekerini düşüren elma, diş çürüklerini önler.



PROSTATIN ÇERİSİ!

Kahvaltıları süsleyen çeri domates, idrar söktürücü etkisi ile böbrekleri temizler. Sindirimi hızlandırır. Prostat kanseriyle savaşır. Kalbi korur.



KOLESTEROLE ENGİNAR

Karaciğeri güçlendiren enginar, mideyi korur. Hazımsızlığı engeller. Kalp hastalıklarından koruyan enginar, kolesterolü düşürür.



ÖKSÜRÜĞE PORTAKAL

En sevilen kış meyvesi portakal bağışıklığı güçlendirir. Grip ve soğuk algınlığından korur. Öksürüğü keser. Sindirimi güçlendirir. Bedene güç ve zindelik verir.



KRONİK BİR HASTALIK

Diyabet, kronik bir hastalık olduğundan tedavisi de önem taşıyor. Hastanın diyabet hakkında bilgilendirilmesi, düzenli ve dengeli beslenmesi ve yeterli egzersiz yapması şikayetleri azaltıyor. Riski azaltmak için sigaranın bırakılması, tansiyon ve kolesterolün kontrol altında tutulması gerekiyor. Tip-1 diyabet ve gestasyonel diyabette insülin tedavisi, Tip-2 diyabette insülin tedavisine ek olarak oral antidiyabetik ilaçlar öneriliyor.

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