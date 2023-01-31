Egzama serin hava sever! Uzmanlar korumanın yollarını açıklıyor

Kış aylarında özellikle soğuk hava, cilt sağlığını olumsuz etkiliyor. Ciltte kuruluk, bu mevsimde en sık görülen cilt sorunları arasında yer alıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Şenay Ağırgöl, tam da bugünlerde ellerde, yüz bölgesinde ve dudaklarda kuruluk oluştuğunu söylüyor. Bu durumun önlem alınmadığında egzama, enfeksiyon ve alerjik reaksiyonlara yol açtığını belirtiyor. Alınması gereken tedbirleri açıklıyor...
Cilt kuruluğuna karşı nem koruyucu önlemler alın. Cildinizi nemlendirmek için günde 2 kez ve banyodan sonra, cildinizin gözenekleri açıkken sürmeye özen gösterin.
Cilt temizliğinde sabundan kaçının. Kurutmayan, ürünleri tercih edin.
Çok sıcak su, ciltte kuruluğu artırır. Bu yüzden ılık suyla duş almayı ihmal etmeyin.
Odanın nem oranına dikkat edin. Bu nem oranının yüzde 50- 60 arasında olması önerilir. Ayrıca sıcak ve soğuk hava da cilt kuruluğunu şiddetlendirdiği için oda sıcaklığını 21-25 derece arasında tutun.
Cildinizi soğuk ve rüzgardan korumak için bere, eldiven takmayı ihmal etmeyin.
Cilt kuruluğu sorunu olanların çok dar kıyafetler giymemesi gerekir.
Aşırı baharatlı gıdalar terlemeyi artırır. Ciltte kuruluk oluşturur. Kırmızıbiber ve karabiberden uzak durun.
Kışın tüketilen sıcak içecekler, cildin bariyer fonksiyonunu bozar. İltihaplanmayı artırır.
Sağlıklı bir cilt yapısı için nem dengesini sağlamak gerekir. Bunun için günde yaklaşık 2 litre su tüketilmesi önerilir.
KALP KRİZİNE İŞARET EDİYOR
Kalp hastalıkları, vücutta ciddi değişimlere yol açıyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, teknolojinin az geliştiği dönemlerde, kalp tomografisi, EKG, ekokardiyografi gibi tetkiklerin yapılamadığı hastaların yüz, kulak, parmak ve saçlarındaki değişimlere bakılarak kalp hastalıklarının tespit edildiğini söylüyor. Göbek çevresinde büyüme, işaret parmağının yüzük parmağından uzun olması gibi durumların kalp krizine işaret ettiğini belirtiyor. "Kulak memesinde çizgi olanlarda kalp hastalığı ve felç geçirme riski yüksektir. İşaret parmağı yüzük parmağından uzun, göbek çevresi büyük, göz kapaklarında ve çevresinde oluşan yağ birikintisi ve başın tepe noktasındaki saç dökülmesi, belirti olarak sayılıyordu. Günümüzde artan teknolojiyle 15 saniyede yapılan kalp tomografisi (BT anjiyo) sayesinde daha hızlı ve kesin sonuçlar alabiliyoruz. Teşhisin hızlı olması tedaviyi de başarılı kılıyor" diyor.
BABA BESİNLER
Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan kısırlık, çiftlerin mutluluğunu olumsuz etkiliyor. Dyt. Çağatay Köşkeroğlu, sağlıklı beslenmenin erkeklerdeki testosteron seviyesini desteklediğini söylüyor. Kısırlığı bitirip çocuk sahibi olmayı kolaylaştıran o mucizevi besinleri sıralıyor:
MUZ: İçerdiği bromelain enzimi sayesinde cinsel isteği arttırır.
İSTİRİDYE: Çinko deposudur. Sperm seviyesini artırır.
USKUMRU: D vitaminin en büyük kaynaklarındandır. Testosteron miktarını artırır.
KUŞKONMAZ: İçerdiği Folik Asit vitamini sayesinde testosteron seviyesini destekler.
YUMURTA: İçerdiği E vitamini sayesinde kısırlığın azalmasına yardımcı olur.
ISPANAK: Magnezyum açısından zengindir. Testosteron seviyesini yüzde 24 artırır.
BİTTER ÇİKOLATA: Testosteron miktarının artmasını sağlar. Kısırlığı bitirir.
KOLESTEROL GÖZE GELDİ
Kolesterol toplumda en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, yüksek kolesterolün fiziksel belirtilerine değiniyor. "Ksantelazmalar dediğimiz gözün iç köşesine yakın genellikle sarı renkteki küçük kolesterol topakları belirtilerdendir. Korneal ark dediğimiz durum ise gözünüzün renkli kısmı olan irisinizin etrafındaki soluk beyaz bir halkayı ifade eder. 50 yaşın altındaysanız ve kornea arkınız varsa, FH'ye sahip olduğunuzun güçlü bir işaretidir" bilgisini veriyor. Kolesterolü düşürmek için balık, badem ve kaju ile avokado tüketilmesini öneriyor.
DERTLERE DERMAN BALIK
Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, balığın faydalarını sıralıyor: Damarları temizler: Dolaşımı artırır. Pıhtı riskini azaltır. Kalp dostu: Kalbi güçlendirir. Kolesterolü düşürür. Astımı önler: Akciğer güçlendirir. Astımı önler. Gözleri keskinleştirir: Düzenli yağlı tüketimi göz hasarlarını giderir. Depresyondan korur: İçerdiği Omega-3 sayesinde ruh halini iyileştirir. Cildi gençleştirir: Egzama ve sedef hastalığından koruyan balık, cilt kırışıklığını da önler. Eklemlere faydalıdır: Romatizmaya çare olur.
KABIZLIĞA ELMA
Vitamin deposu elma, kanserden korur. Sindirimi hızlandırır. Kabızlığı engeller. Mideyi güçlendirir. Akciğer kanseriyle mücadele eden elma, kansızlığı bitirir. Kan şekerini düşüren elma, diş çürüklerini önler.
PROSTATIN ÇERİSİ!
Kahvaltıları süsleyen çeri domates, idrar söktürücü etkisi ile böbrekleri temizler. Sindirimi hızlandırır. Prostat kanseriyle savaşır. Kalbi korur.
KOLESTEROLE ENGİNAR
Karaciğeri güçlendiren enginar, mideyi korur. Hazımsızlığı engeller. Kalp hastalıklarından koruyan enginar, kolesterolü düşürür.
ÖKSÜRÜĞE PORTAKAL
En sevilen kış meyvesi portakal bağışıklığı güçlendirir. Grip ve soğuk algınlığından korur. Öksürüğü keser. Sindirimi güçlendirir. Bedene güç ve zindelik verir.
KRONİK BİR HASTALIK
Diyabet, kronik bir hastalık olduğundan tedavisi de önem taşıyor. Hastanın diyabet hakkında bilgilendirilmesi, düzenli ve dengeli beslenmesi ve yeterli egzersiz yapması şikayetleri azaltıyor. Riski azaltmak için sigaranın bırakılması, tansiyon ve kolesterolün kontrol altında tutulması gerekiyor. Tip-1 diyabet ve gestasyonel diyabette insülin tedavisi, Tip-2 diyabette insülin tedavisine ek olarak oral antidiyabetik ilaçlar öneriliyor.