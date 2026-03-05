Araştırmaya göre son 70–75 yıl içinde yağışlarla oluşan "yeni" yeraltı suları, modern tarım ve sanayi kaynaklı kirleticilere daha fazla maruz kalmış olabilir. Buna karşılık binlerce yıl önce oluşmuş daha eski yeraltı suları genellikle daha derin katmanlarda bulunur ve yüzeydeki kirlilikten daha iyi korunur. Bu durum, içme suyundaki kirletici miktarını etkileyebilir.

Karbonat akiferlerinin kireçtaşı yapısı nedeniyle yüzey kirliliğine karşı daha savunmasız olduğu, buzul akiferlerinin ise doğal filtreleme sağladığı belirtildi.

Bu veriler, bireylerin nörotoksik kirleticilere maruz kalma ihtimalini dolaylı olarak ölçmek için kullanıldı.

Veriler bireylerin nörotoksik kirleticilere maruz kalma ihtimalini dolaylı olarak ölçmek için kullanıldı.

BİLİM İNSANLARI NE DİYOR?

Araştırmanın yazarlarından Brittany Krzyzanowski, içme suyunun çevresel maruziyetleri anlamak için önemli bir gösterge olduğunu belirtiyor. Araştırmacılara göre özellikle karbonat akiferlerinde yeni ve eski su arasındaki kirlilik farkı daha belirgin olabilir.

Yeni su yüzey kirleticilerine daha açıkken, daha eski su derin katmanlarda kalabildiği için daha temiz olabilir. Buzul akiferlerinde ise suyun yeraltındaki hareketi daha yavaş olduğu için kirleticiler doğal olarak filtrelenebilir ve yeni–eski su arasındaki fark daha az belirgin olabilir.

SUYUN KAYNAĞI SAĞLIĞIMIZI ETKİLEYEBİLİR

Araştırma, içme suyunun yalnızca kalitesinin değil hangi yeraltı kaynağından geldiğinin de uzun vadeli nörolojik sağlık açısından önemli olabileceğini gösteriyor. Uzmanlar, bu bulguların kesin bir neden-sonuç ilişkisi ortaya koymadığını ancak çevresel risklerin daha iyi anlaşılması için yeni araştırmalar yapılması gerektiğini vurguluyor.