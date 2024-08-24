SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Dünyanın ilk mRNA akciğer kanseri aşısı denemesi yapıldı

Dünyanın ilk mRNA akciğer kanseri aşısı denemesi yapıldı. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 7 ülke, en sık görülen akciğer kanseriyle mücadele etmek amacıyla tasarlanan aşıyı test etmeye başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024
Dünyanın ilk mRNA akciğer kanseri aşısı denemesi yapıldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bilim insanları, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 7 ülkede dünyanın ilk mRNA akciğer kanseri aşısı denemesini başlattı. BioNTech tarafından geliştirilen aşı (BNT116), en yaygın akciğer kanseri türü olan küçük hücreli olmayan akciğer kanserini hedef almak üzere tasarlandı.

ÇIĞIR AÇACAK
Aşının; bağışıklık sistemini küçük hücreli olmayan akciğer kanserine özgü tümör belirteçlerini tanıması ve bunlara saldırması için eğiterek kanser hücrelerini ortadan kaldırması ve nüksetmelerini önlemesi amaçlanıyor. İngiltere, ABD, Almanya, İspanya ve Türkiye'nin yanı sıra diğer ülkelerde de gerçekleştirilecek olan deneme, akciğer kanseri tedavisinde çığır açacak bir adım olarak değerlendiriliyor. Akciğer kanseri, dünya çapında yılda yaklaşık 1.8 milyon ölümden sorumlu. Faz 1 klinik araştırma, 6'sı Birleşik Krallık'ta olmak üzere 34 araştırma sahasında yürütülüyor.

KANSER HÜCRELERİNE SALDIRIYOR
Yaklaşık 130 hasta, immünoterapinin yanı sıra aşıyı da yaptırarak denemeye katılacak. BNT116'da kullanılan mRNA teknolojisi, COVID-19 aşılarındakine benzer olup, geleneksel kemoterapinin aksine, bağışıklık sistemini sağlıklı hücreleri korurken kanser hücrelerine saldırmaya teşvik ederek çalışıyor. Aralarında University College London Hastanelerinden Siow Ming Lee'nin de bulunduğu uzmanlar, bu araştırmayı kanser araştırmalarında "çok heyecan verici yeni bir dönemin" başlangıcı olarak görüyor.

"BİNLERCE HAYAT KURTARABİLİR"
Deneme ilerledikçe, araştırmacılar aşının akciğer kanseri nüksünü önlemedeki etkinliğini göstermeyi ve potansiyel olarak dünya çapında standart bir tedavi haline getirmeyi amaçlıyor. Birleşik Krallık Bilim Bakanı Lord Vallance, aşının binlerce hayat kurtarma potansiyelinin altını çizerek denemeye ilişkin iyimserliğini dile getirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB’nin izin verdiği Vaniköy’deki kaçak villa rezaleti sonrası rant bombası: 3 ilçede riski alanlar imara açıldı! | Takvim.com.tr fena yakaladı
TAKVİM yazdı bakanlık özel okulları incelemeye aldı! Fahiş fiyatlara geçit yok! Okullar kar amaçlı hareket edemez
Almanya’nın Solingen kentinde kanlı festival! Bıçakla dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var
Kadınlara 6 yıl erken emeklilik | Doğum borçlanması ile 2160 gün kazancı! Anneler nelere dikkat etmeli?
Bakan Mehmet Şimşek’ten istifa iddialarına çok net yalanlama: Uydurma haberlerle ekonomimiz ve piyasamızın etkilenmesine izin vermeyiz | SPK inceleme başlattı
BAĞ-KUR PRİMİ 7200 GÜN OLUYOR | Küçük esnaf için 5 yıl daha az prim ödeme imkanı! SSK ile şartlar eşitleniyor
CHP’li Başkan Ekrem İmamoğlu’nun korumaları engelli vatandaşı yaka paça dışarı attı!
İşte Maymun çiçeği ile ilgili merak edilen tüm detaylar! M çiçeği nedir? Belirtileri neler? Nasıl tedavi edilir? Evcil hayvandan bulaşır mı?
Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödül 5 milyon TL’ye ramak kalmıştı! Usain Bolt sorusunda şok hamle! Yarışmacının hayat hikayesi yürekleri dağladı!
MSB duyurdu! Türk-Rus devriyesi Barış Pınarı Harekat Bölgesi’nde yeniden başladı
Başkan Erdoğan Cuma namazını Muğla Millet Camii’nde kıldı
Vaniköy’deki kaçak villadan İstanbul’da daha çok var!
Fed Başkanı Jerome Powell’den flaş açıklama: Faiz politikası için düzenleme zamanı geldi
Aslı Baykal’dan Berat Albayrak’ın enerji vizyonuna övgü: Türkiye’nin önüne çok büyük bir yol açtı
Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları sürüyor
SON DAKİKA