Dünyanın ilk mRNA akciğer kanseri aşısı denemesi yapıldı

Bilim insanları, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 7 ülkede dünyanın ilk mRNA akciğer kanseri aşısı denemesini başlattı. BioNTech tarafından geliştirilen aşı (BNT116), en yaygın akciğer kanseri türü olan küçük hücreli olmayan akciğer kanserini hedef almak üzere tasarlandı.

ÇIĞIR AÇACAK

Aşının; bağışıklık sistemini küçük hücreli olmayan akciğer kanserine özgü tümör belirteçlerini tanıması ve bunlara saldırması için eğiterek kanser hücrelerini ortadan kaldırması ve nüksetmelerini önlemesi amaçlanıyor. İngiltere, ABD, Almanya, İspanya ve Türkiye'nin yanı sıra diğer ülkelerde de gerçekleştirilecek olan deneme, akciğer kanseri tedavisinde çığır açacak bir adım olarak değerlendiriliyor. Akciğer kanseri, dünya çapında yılda yaklaşık 1.8 milyon ölümden sorumlu. Faz 1 klinik araştırma, 6'sı Birleşik Krallık'ta olmak üzere 34 araştırma sahasında yürütülüyor.

KANSER HÜCRELERİNE SALDIRIYOR

Yaklaşık 130 hasta, immünoterapinin yanı sıra aşıyı da yaptırarak denemeye katılacak. BNT116'da kullanılan mRNA teknolojisi, COVID-19 aşılarındakine benzer olup, geleneksel kemoterapinin aksine, bağışıklık sistemini sağlıklı hücreleri korurken kanser hücrelerine saldırmaya teşvik ederek çalışıyor. Aralarında University College London Hastanelerinden Siow Ming Lee'nin de bulunduğu uzmanlar, bu araştırmayı kanser araştırmalarında "çok heyecan verici yeni bir dönemin" başlangıcı olarak görüyor.

"BİNLERCE HAYAT KURTARABİLİR"

Deneme ilerledikçe, araştırmacılar aşının akciğer kanseri nüksünü önlemedeki etkinliğini göstermeyi ve potansiyel olarak dünya çapında standart bir tedavi haline getirmeyi amaçlıyor. Birleşik Krallık Bilim Bakanı Lord Vallance, aşının binlerce hayat kurtarma potansiyelinin altını çizerek denemeye ilişkin iyimserliğini dile getirdi.