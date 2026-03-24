Birleşmiş Milletler ve DSÖ, tüberkülozun 2030 yılına kadar ortadan kaldırılması hedefiyle ülkeleri daha hızlı ve etkili önlemler almaya çağırıyor.

Tüberküloz vakalarının yüzde 25'i Hindistan'da görülürken Endonezya, Filipinler, Çin, Pakistan, Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Bangladeş en yüksek vaka oranlarına sahip ülkeler arasında yer alıyor.

2024 yılında dünya genelinde 10,7 milyon kişi tüberküloza yakalandı ve 1,23 milyon kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2025 Küresel Tüberküloz Raporu'na göre hastalık her yıl yaklaşık 10 milyon kişiye bulaşıyor ve 1 milyondan fazla kişi hayatını kaybediyor.

Halk arasında "verem" olarak bilinen tüberküloz, Mycobacterium tuberculosis adlı bakterinin solunum yoluyla vücuda girmesiyle ortaya çıkıyor. Çoğunlukla akciğerleri etkileyen hastalık, tedavi edilmediğinde diğer organlara da yayılabiliyor ve ciddi iltihaplanmalara neden oluyor.

Alman bilim insanı Robert Koch'un 24 Mart 1882'de tüberküloz basiline ilişkin yaptığı keşif, modern tıpta önemli bir dönüm noktası oldu. Bu buluş sayesinde hastalığın tanısı netleşirken, etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinin de önü açıldı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tüberküloz her yıl yaklaşık 10 milyon kişiye bulaşıyor, 1 milyondan fazla can alıyor.

Halk arasında verem olarak bilinen tüberküloz, Mycobacterium tuberculosis bakterisinin solunumla bulaşmasıyla ortaya çıkar ve akciğerler başta olmak üzere organları etkiler.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanan 2025 Küresel Tüberküloz Raporu'na göre, hastalık her yıl yaklaşık 10 milyon kişiye bulaşıyor. Önlenebilir ve tedavi edilebilir olmasına rağmen, her yıl 1 milyondan fazla insan tüberküloz nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Dünyanın en ölümcül hastalıkları arasında yer alan tüberkülozun 2030 yılına kadar ortadan kaldırılması hedefleniyor. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler ve DSÖ, ülkeleri daha hızlı ve etkili önlemler almaya çağırıyor.