DSÖ psikolojik desteğe ulaşamayanlar için kendi kendine yardım kılavuzu yayınladı
Dünya Sağlık Örgütü, profesyonel desteğe ulaşmakta zorlananlar için bilimsel temelli kendi kendine yardım rehberi yayımladı. Ücretsiz sunulan bu modelle stres ve kaygı yönetimi herkes için erişilebilir hale geliyor.
- Dünya Sağlık Örgütü, 1 milyardan fazla kişinin ruh sağlığı sorunuyla yaşadığı dünyada psikolojik kendi kendine yardım müdahalelerine yönelik yeni bir rehber yayımladı.
- Rehber, depresyon ve kaygı gibi durumlarla başa çıkmak için kitap, mobil uygulama, internet sitesi veya ses kaydı gibi farklı formatlarda sunulabilecek iki program içeriyor.
- Adım-Adım ve Stresli Zamanlarda Önemli Olanı Yapmak programları, eğitimli ancak uzman olmayan kişilerin desteğiyle haftada yaklaşık 15 dakikalık uygulamalarla kullanılabiliyor.
- Lübnan ve Tayland'da dijital sürümler ulusal hizmetlere entegre edilerek ülke çapında kullanıma alındı.
- DSÖ, bu müdahalelerin ağır bilişsel bozukluğu veya intihar riski taşıyanlar için uygun olmadığını belirterek daha geniş bir ruh sağlığı hizmet sisteminin parçası olarak uygulanmasını öneriyor.
Dünya Sağlık Örgütü, ruh sağlığı hizmetlerine erişimi artırmak için psikolojik kendi kendine yardım müdahalelerine yönelik yeni bir rehber yayımladı. Dünya genelinde 1 milyardan fazla insan ruh sağlığı sorunuyla yaşarken, rehber ülkelerin ve kurumların kanıta dayalı desteği daha geniş kitlelere ulaştırmasını hedefliyor.
RUH SAĞLIĞI DESTEĞİNDE ERİŞİM AÇIĞI BÜYÜYOR
Bu yeni rehber, ruh sağlığı hizmetlerine ulaşmakta zorlanan kişiler için yapılandırılmış psikolojik tekniklerin daha yaygın kullanılmasını amaçlıyor.
Psikolojik kendi kendine yardım müdahaleleri, kişilerin stres, depresyon ve kaygı gibi durumlarla başa çıkmasına yardımcı olabilecek egzersizler ve yöntemler içeriyor. Bu destekler kişinin kendi başına kullanabileceği şekilde sunulabiliyor.
Bazı modellerde ise eğitimli ancak uzman olmayan kişilerden kısa süreli destek alınabiliyor.
DESTEK YÜZ YÜZE YA DA UZAKTAN VERİLEBİLECEK
Yeni rehber, kendi kendine yardım yöntemlerinin toplum içinde, sağlık hizmetlerinde ya da dijital kanallar üzerinden uygulanabileceğini gösteriyor. Bu yönüyle model, özellikle kaynakların sınırlı olduğu yerlerde ve krizden etkilenen bölgelerde öne çıkıyor.
DSÖ, bu müdahalelerin çok sayıda kişiye uzaktan ulaşabilmesini önemli bir avantaj olarak görüyor. Kılavuzda, desteklerin kitap, mobil uygulama, internet sitesi, video ya da ses kaydı gibi farklı yollarla sunulabileceği belirtiliyor.
REHBER İKİ FARKLI MODELİ ANLATIYOR
DSÖ'nün yeni kılavuzu, özellikle iki psikolojik kendi kendine yardım programına odaklanıyor:
|Program
|Kimler için öne çıkıyor?
|Nasıl uygulanıyor?
|Adım-Adım
|Depresyon belirtileri yaşayan yetişkinler
|Dijital müdahale olarak tasarlandı, farklı formatlara uyarlanabiliyor
|Stresli Zamanlarda Önemli Olanı Yapmak
|Psikolojik sıkıntı yaşayan yetişkinler
|Stres yönetimine odaklanıyor, kitap ya da dijital formatta sunulabiliyor
Kılavuzda bu iki modelin rastgele kontrollü çalışmalarda test edildiği belirtiliyor. Programlar, haftada yaklaşık 15 dakikalık kısa desteklerle uygulanabiliyor.
UZMAN OLMAYAN EĞİTİMLİ KİŞİLER DEVREYE GİREBİLİYOR
Rehberin dikkat çeken noktalarından biri, desteğin her zaman uzman terapistler tarafından verilmek zorunda olmaması. DSÖ'nün modelinde eğitimli ve denetlenen uzman olmayan yardımcılar, kişilere düzenli kısa temaslarla eşlik edebiliyor.
Bu kişiler terapi vermiyor. Daha çok müdahalenin nasıl kullanılacağını açıklıyor, soruları yanıtlıyor, kişiyi sürece devam etmesi için destekliyor ve gerektiğinde ek yardıma yönlendirme yapılmasını sağlıyor.
Kılavuzda gizlilik, güvenlik ve intihar riski gibi acil durumlara karşı izlenecek adımlara da yer veriliyor.
LÜBNAN VE TAYLAND ÖRNEĞİ ÖNE ÇIKTI
DSÖ, dijital sürümlerin halihazırda Lübnan ve Tayland'daki ulusal hizmetlere entegre edildiğini belirtiyor. Bu örnekler, psikolojik kendi kendine yardım modellerinin güvenli ve etkili biçimde daha geniş ölçekte uygulanabileceğini gösteriyor.
Kılavuzda Step-by-Step programının Lübnan'da ulusal hizmet olarak yaygınlaştırıldığı, Tayland'da ise bu müdahalelerin ülke çapında kullanıma alındığı aktarılıyor.
TEK BAŞINA ÇÖZÜM DEĞİL, SİSTEMİN PARÇASI
Rehber, kendi kendine yardım müdahalelerinin ruh sağlığı alanında önemli bir boşluğu kapatabileceğini vurguluyor. Ancak bu yöntemlerin herkes için uygun olmayabileceği de belirtiliyor.
Özellikle ağır bilişsel bozukluğu olanlar, intihar riski taşıyanlar ya da şiddet ve istismar gibi yüksek riskli durumlarla karşı karşıya kalan kişiler için ek destek ve yönlendirme gerekiyor.
Bu nedenle DSÖ, psikolojik kendi kendine yardım müdahalelerinin tek başına bir çözüm olarak değil, daha geniş bir ruh sağlığı hizmet sisteminin parçası olarak uygulanmasını öneriyor.
ÜLKELER İÇİN UYGULAMA REHBERİ OLACAK
Yeni rehber; program yöneticileri, uygulayıcılar, denetçiler ve sahada görev alan yardımcılar için pratik bir yol haritası sunuyor. Planlama, uyarlama, eğitim, dijital hizmete entegrasyon, destek mesajları ve güvenlik protokolleri gibi başlıklarda araçlar, örnek metinler ve şablonlar içeriyor.
DSÖ, bu kılavuzla toplum temelli ve kanıta dayalı ruh sağlığı hizmetlerine erişimin artırılmasını hedefliyor. Böylece daha fazla kişinin, yaşadığı yerde ve daha düşük insan kaynağıyla destek alabilmesinin önü açılmak isteniyor.
Uzmanlar, psikolojik kendi kendine yardım müdahalelerinin ruh sağlığı desteğine erişimi kolaylaştırabilecek tamamlayıcı araçlar olduğunu; ancak ciddi ruh sağlığı sorunlarında tek başına yeterli kabul edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Bu tür durumlarda bir ruh sağlığı uzmanına başvurulması önem taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanan kılavuzun orijinal dili İngilizcedir. İçerik yapay zeka destekli araçlarla Türkçeye çevrilebilir; ancak bu yöntemle elde edilen çevirilerde anlam kaybı veya eksik aktarım olabileceği dikkate alınmalıdır.
(Dünya sağlık örgütü tarafından yayınlanan "Psikolojik Öz Yardım Müdahaleleri" kılavuzu için tıklayın)