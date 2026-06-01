DSÖ psikolojik desteğe ulaşamayanlar için kendi kendine yardım kılavuzu yayınladı

DSÖ, bu müdahalelerin ağır bilişsel bozukluğu veya intihar riski taşıyanlar için uygun olmadığını belirterek daha geniş bir ruh sağlığı hizmet sisteminin parçası olarak uygulanmasını öneriyor.

Adım-Adım ve Stresli Zamanlarda Önemli Olanı Yapmak programları, eğitimli ancak uzman olmayan kişilerin desteğiyle haftada yaklaşık 15 dakikalık uygulamalarla kullanılabiliyor.

Rehber, depresyon ve kaygı gibi durumlarla başa çıkmak için kitap, mobil uygulama, internet sitesi veya ses kaydı gibi farklı formatlarda sunulabilecek iki program içeriyor.

Dünya Sağlık Örgütü, ruh sağlığı hizmetlerine erişimi artırmak için psikolojik kendi kendine yardım müdahalelerine yönelik yeni bir rehber yayımladı. Dünya genelinde 1 milyardan fazla insan ruh sağlığı sorunuyla yaşarken, rehber ülkelerin ve kurumların kanıta dayalı desteği daha geniş kitlelere ulaştırmasını hedefliyor.

DSÖ, ruh sağlığı desteğine erişimi artırmak için psikolojik öz yardım rehberi yayımladı.

RUH SAĞLIĞI DESTEĞİNDE ERİŞİM AÇIĞI BÜYÜYOR

Bu yeni rehber, ruh sağlığı hizmetlerine ulaşmakta zorlanan kişiler için yapılandırılmış psikolojik tekniklerin daha yaygın kullanılmasını amaçlıyor.

Psikolojik kendi kendine yardım müdahaleleri, kişilerin stres, depresyon ve kaygı gibi durumlarla başa çıkmasına yardımcı olabilecek egzersizler ve yöntemler içeriyor. Bu destekler kişinin kendi başına kullanabileceği şekilde sunulabiliyor.

Bazı modellerde ise eğitimli ancak uzman olmayan kişilerden kısa süreli destek alınabiliyor.