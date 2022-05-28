Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Zeytinle mutlu aşk

Nafiz Hocam ben 63 yaşındayım. Biraz yaşlıyız belki bizim de canımız var. İlişkiden sonra 20 gün kendimize gelemiyoruz. Arkadaşlar zeytin yememi söyledi. Zeytin yesem iyi gelir mi?
Ruh bedene uygun yaşamalı. Yoksa başın dertten asla kurtulmaz. Öncelikle aceleci ve heyecanlı davranma. Panik yapma. Tok karınla aktivite yapma. Mutlaka EKG çektir. Bazen kalp damar tıkanıklığının ilk bulgusu ilişkide yorulmak ve düşük performans olabilir. Zeytin harika bir besin kaynağıdır. İlişki için mükemmeldir. Mutlaka düzenli tüket. İç hastalıkları ve üroloji uzmanı muayenesi sonrası tekrar yaz.
REFLÜ OLABİLİRSİN
51 yaşındayım. Şeker hastasıyım. Ağzım pis kokuyor. Doktorlara gittim, diş bakımı yaptırdım yine olmadı. Peki bu koku nereden geliyor? Yemek sonrası başlayan kokularda öncelikle reflü aklımıza gelir. Yemek borusu alt ucu gevşemişse yemek sonrası asitli mide içeriği kokusu ağzımızdan gelebilir. Özellikle geniz akıntısı, sinüzit, yemek borusu divertikülü dediğimiz hastalıklarda da ağız kokusu olabilir. Bu tanıları bir kenara yaz. Tekrar doktoruna başvur.
KARIŞIK KOZMETİK KULLANMA
Ozon tedavisi cildimi güzelleştirir mi. Krem kullanayım mı?
Ozon tedavisi hücre yenileyici özelliği olan bir uygulamadır. Cildin sağlıklı olması güzel olması demektir. Ozon sauna uygulamaları, ozon sabunu, ozonlu cilt kremleri kullanabilirsiniz. Ancak cildine iyi bakmazsan, çok ve karışık kozmetik ürün kullanırsan, D-B-E-A vitamin eksikliği yaşarsan, stres yaparsan tek başına ozon cilt güzelliğin için yeterli olmaz. Cilt sağlığı için bize başvuran hastalarımızın başta tiroid çalışması olmak üzere genel durumlarını tespit ediyoruz. Eksik vitamin, mineral var mı araştırıyoruz. Kişinin bedenine göre tespitlerle beraber ozonlu uygulamaları tavsiye ediyoruz.