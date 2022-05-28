Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Zeytinle mutlu aşk





KARIŞIK KOZMETİK KULLANMA

Ozon tedavisi cildimi güzelleştirir mi. Krem kullanayım mı?

Ozon tedavisi hücre yenileyici özelliği olan bir uygulamadır. Cildin sağlıklı olması güzel olması demektir. Ozon sauna uygulamaları, ozon sabunu, ozonlu cilt kremleri kullanabilirsiniz. Ancak cildine iyi bakmazsan, çok ve karışık kozmetik ürün kullanırsan, D-B-E-A vitamin eksikliği yaşarsan, stres yaparsan tek başına ozon cilt güzelliğin için yeterli olmaz. Cilt sağlığı için bize başvuran hastalarımızın başta tiroid çalışması olmak üzere genel durumlarını tespit ediyoruz. Eksik vitamin, mineral var mı araştırıyoruz. Kişinin bedenine göre tespitlerle beraber ozonlu uygulamaları tavsiye ediyoruz.