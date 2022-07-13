Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Yüz yüze konuş

26 yaşındayım. Hiç gerçek bir ilişkim olmadı. Bir de bizimkilerin git görüş dediği bir kız arkadaş varmış. Evlenirsek ne yapacağım bilmiyorum. İnternetten bir şeyler öğrenebilir miyim?
Amerikalıların eğitimde kullandıkları "İnternetten yüzme öğrenilmez" diye bir ifadeleri vardır. Yani bilgi ayrı uygulama ayrı. Yaşandıkça tecrübe edinecek insan. Evlenince eşinle beraber her konuyu paylaşacağından kaygın olmasın. Ayrıca internet cinselliğe ait görüntüler için kulanıldığında bedensel, ruhsal ve sosyal sorunlara sebep olabilir. İstersen şimdi evlenmeden önce üroloji, iç hastalıkları uzmanına danış.
YOĞURTLA İSHALİ UNUT
46 yaşındayım. Evdekiler ishal. Eczacı antibiyotikli yoğurt ye dedi. Antibiyotikli yoğurt olur mu?
Bu anlattığınız yoğurt "Probiyotik yoğurtlar"dır. Yararlı mikroplar bağırsaklarımızda azalırsa ishal olabiliriz. Bu tip yoğurtlarda yararlı mikroplarla bağırsak düzenini yeniden sağlarlar. Viral ishaller, turist ishali, antibiyotik ishali, C. Difficile enfeksiyonu, poşit tedavisi, irritabl bağırsak sendromu, kronik kabızlığın bazı türleri, inflamatuar bağırsak hastalıkları, laktoz intoleransı, astım, alerjik rinit, besin allerjileri gibi allerjik hastalıklar, karaciğer yağlanması, idrar yolu hastalıklarında bu yoğurtlar destek olarak kullanılabilir.
ÜZÜLMEK SORUN
21 yaşında bir kadınım. Hem kiloluyum, hem kıllıyım, hem de şişmanım. Arkadaşlarımın arasına bile katılmak istemiyorum. Adet düzensizliğim de beni sinirli yapıyor. Doktorlardan da çekiniyorum. Ne önerirsiniz?
Duygusal ve hassas bir bayan olduğunuz kesin. Tabii bir de utangaç. Çoktan doktora gitmeliydin. Bu anlattıkların Polikistik Over dediğimiz bir hastalıkla uyumlu. Yumurtalıklarındaki kistler ve hormonal farklılıkların bu şikayetlere neden oluyor. Önce hormon testleri gerekli. Bir de karın ultrasonu yaptırmalısın. İlaç tedavileri, stres kontrolü ve egzersiz şart. Üzülmek hiçbir sorunu çözmez.